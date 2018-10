Película mexicana animada "Ana y Bruno" competirá por el Oscar

La academia del Oscar anunció que 25 películas contenderán por la nominación en mejor película animada y que también podrían ser consideradas para la categoría de mejor cinta del 2018.



Ana y Bruno entra a la competencia

Los filmes en orden alfabetico son “Ana y Bruno”, "Dr. Seuss ’El Grinch”, "Fuegos artificiales", "Que tengas un buen día", “Hotel Transilvania 3: vacaciones de verano”, “Increíbles 2”, “Isla de los perros” y “las leyes del universo - Parte I”.

Asimismo “Liz y el pájaro azul”, "Lu sobre el muro", "MFKZ", “Maquia: cuando florece la flor prometida”, "Mirai", "La noche es corta, camina sobre la chica", "En el camino de la felicidad", "Ralph rompe Internet" y “Ruben Brandt, coleccionista”.

Tambien "Sargento Stubby: un héroe americano", "Sherlock Gnomes", "Pie pequeño", "Spider-Man: Into the Spider-Verse", "Cuentos largos", "Teen Titans Go! Al cine" y “Tito y los pájaros”.

Varias de las películas aún no han tenido la carrera requerida para calificar en Los Ángeles. Las características enviadas deben cumplir con los requisitos de publicación teatral y cumplir con todas las demás reglas de calificación de la categoría antes de que puedan avanzar en el proceso de votación.

Unas 16 o más películas deben calificar para el máximo de cinco nominados para ser votados. Las cintas enviadas en la categoría de largometrajes de animación también califican para los premios de la Academia en otras categorías, incluida la de Mejor película.

Las nominaciones para los 91 Premios de la Academia se anunciarán el martes 22 de enero de 2019 y la entrega se celebrará el domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre en Hollywood y serán televisados a más de 225 países.