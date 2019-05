Penélope Cruz será distinguida con el Premio Donostia del Festival de San Sebastián

San Sebastián.- La actriz Penélope Cruz será distinguida con el Premio Donostia en la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián (España).



Cruz, ganadora de un Oscar y tres premios Goya, será además la imagen del próximo Festival, como protagonista del cartel oficial del certamen, que celebrará su 67 edición del 20 al 28 de septiembre.



Una fotografía en blanco y negro de la actriz española más internacional, realizada por Nico Bustos, ha sido la elegida para ilustrar el cartel, presentado hoy junto a los del resto de las secciones que conforman el Festival: New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi, Perlas, Nest Fim Students, Culinary Cinema y el de la retrospectiva dedicada este año al director mexicano Roberto Gavaldón.







Con este acto, el certamen donostiarra comienza "a poner en común" el trabajo que está llevando a cabo para su próxima cita, para la que aún no tiene confirmado ningún otro Premio Donostia, aunque "lo normal" será entregar dos o tres, según indicó su director, José Luis Rebordinos.



La idea es conceder el galardón no sólo a intérpretes y mantener la línea de las últimas ediciones, como la de 2017, en que lo recibió la realizadora francesa Agnes Varda, o la del pasado año, en que lo recogió el director japonés Hirokazu Kore-eda.



Lo que no estará vinculado en próximos ejercicios es el premio al protagonista del cartel. El caso de Penélope Cruz ha sido "una coincidencia maravillosa", señaló Rebordinos.



"Estamos muy contentos de que Penélope haya aceptado el galardón. Dijo que se sentía muy honrada e ilusionada, pero los que nos sentimos muy honrados e ilusionados somos nosotros por tener como imagen y como primer Premio Donostia a una actriz de su importancia, a la que el Festival ha seguido desde sus primeros pasos, antes de convertirse en la gran estrella que es hoy", destacó.



El comité de selección sigue trabajando para confeccionar el programa de 2019, que tendrá ya al 80 % dentro de mes o mes y medio. De momento, hay cinco o seis películas confirmadas para la Sección Oficial y de otras dos están esperando respuesta, explicó el responsable del certamen.



Recordó que el "momento clave" será la celebración del Festival de Cannes la próxima semana, "que marca el calendario del resto de festivales y a partir de ahora todo se dispara". "Lo más nuevo lo vamos a ver dentro de un mes".



Rebordinos aseguró que el cine español atraviesa un buen momento y que precisamente "uno de los termómetros" es Cannes, donde en su próxima edición compite Pedro Almodóvar por la Palma de Oro con "Dolor y gloria", y donde Oliver Laxe y Albert Serra participan en la sección Un Certain Regard.



"El cine español pasa por muy buen momento, sobre todo porque tiene mucha variedad, tiene películas para el gran público de calidad, y películas más minoritarias, que buscan nuevos caminos. Lo bueno es que tenemos cine de todo tipo. Y lo mismo está pasando con el cine vasco, que lo tenemos muy variado y muy interesante como no lo hemos tenido nunca, con una gran repercusión en festivales internacionales", afirmó.



Rebordinos anunció además que en esta edición el Festival rendirá un pequeño homenaje a tres personas fallecidas este año que estuvieron vinculadas al certamen en alguna de sus etapas: Diego Galán, que fue su director durante diez años; Luis Calparsoro, delegado general en 1979, y el realizador Juanmi Gutiérrez, que formó parte de su comité de selección y que presentó sus películas en varias ocasiones en la sección Zinemira.