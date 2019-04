"Pese a amenazas no me haré a un lado", dice Loret de Mola sobre proteger a la vaquita

El comunicador y conductor de noticieros, Carlos Loret de Mola, reveló que su participación en el documental Sea of shadows lo puso en la mira de los mafiosos y grupos que están en contra de la vida acuática y el cuidado ambiental, “Sí, las amenazas continúan a través de correos, mensajes en redes sociales y de todas las formas posibles donde el anonimato los protege, no me voy a hacer a un lado, en este documental estoy a cargo de la narrativa, así que conozco muy bien el problema y comparto con los productores su preocupación por hacer conciencia”, señaló.

Sea of shadows pone al descubierto la caza prohibida de la vaquita marina en costas mexicanas, específicamente en Baja California y donde según el filme, autoridades mexicanas están en contubernio con la mafia china y mexicana para violar todas las regulaciones ambientales y de pesca en el país.

Cine Retrato de migración haitiana abre el FICG

Sin embargo, el periodista dijo que su seguridad no se ha visto incrementada ni nada por el estilo, “este tipo de denuncias sirven para que todos estemos conscientes del peligro ambiental que representa, si no actuamos inmediatamente es muy probable que se extingan las vaquitas marinas, lo cual no sólo representa una desgracia ambiental, sino un problema que traería terribles consecuencias económicas para México, incluso sanciones internacionales o embargos comerciales que acabarían con la industria pesquera de nuestro país. De ahí la importancia de alzar la voz, ahora que aún estamos a tiempo”, dijo.

Luego de haber sido exhibido en la ONU y en el festival de cine de Sundance, el documental dirigido por el austriaco Richard Ladkani y coproducido por el actor Leonardo DiCaprio, buscara su salida comercial.

Durante una exhibición especial del documental, Richard Ladkani dijo que “los pescadores sufren muchísimo y necesitan soluciones ahora. No hay que esperar más tiempo porque no tienen para comer, no saben qué hacer, no pueden salir a pescar”.