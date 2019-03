Peter Fonda recibió el Premio Mayahuel de Plata en el FICG 

GUADALAJARA.- Para el legendario actor Peter Fonda “desde Canadá al sur de Washington, California... todo debería ser México, el muro para allá, para nosotros no, viva México, viva Jalisco, viva Guillermo del Toro, viva el tequila”, expresó el artista de 79 años de edad.

Actor de más 100 películas, director, escritor, músico, activista y sobreviviente, como él mismo se define,Peter Fonda recibió de manos del actor Diego Luna el Premio Mayahuel de Plata, como parte del reconocimiento que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara le dedicó en su 34 edición.

Divertido, honesto y desfachatado, Peter Fonda llegó a la Sala Plácido Domingo del Centro de las Artes en Guadalajara para ofrecer una clase magistral, donde Diego Luna sería su anfitrión, y puso su chamarra en el piso, y un termo con agua y explicó que usa gorra blanca porque “es una persona buena”.

La presencia de Fonda en FICG también sirvió para recordar un clásico de la cinematografía de todo los tiempos el road movie Easy rider,dirigida por Dennis Hopper, donde compartió los estelares con Jack Nicholson y que este año celebra 50 años de haberse realizado.

Incluso el actor recordó algunas anécdotas de cuando realizó esta película, donde los personajes que encaraban él y Nicholson fumaban mariguana, pero a Jack le dieron de la real y se le olvidaron sus diálogos.

En su momento, Diego Luna dijo “eres uno de mis héroes es una oportunidad para mi poder hacer esta entrevista”, mientras que el actor mencionó que él esperaba que Guillermo del Toro estuviera sentado junto a él “es muy astuto y habla muy bien”.

Sincero afirmó que “yo habré hecho todo cuando me muera, eso es lo bueno de ser actor es que puedo trabajar hasta que me muera. Un director envejece y se le reducen sus posibilidades, pero como actor alguien tiene que hacerle como abuelito, el tío mayor.

“Puedo y voy a trabajar hasta que me muera, y justo antes de morir tomaré tequila y diré viva Guadalajara”, enfatizó el actor de cintas como Cobrador: in god we trust o Escándalo en el poder.

Peter Fonda pertenece a una familia de artistas, pero “siempre quise actuar, no quería ser poeta, quería dirigir y eso es lo que tienes que hacer. Decirte a ti mismo lo que quieres hacer”.

Durante la divertida y dispersa clase magistral, Peter Fonda aseguró que Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu son sus tres directores favoritos y todos mexicanos.