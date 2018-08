¿Por qué China prohibió ver película de Winnie the Pooh?

Ningún enemigo es tan temible para China como el osito Winnie Pooh y es que este osito es comparado con el presidente Xi Jinping del país, ¿la solución para detener esto? no proyectar el estreno de la película Christopher Robin: Un encuentro inolvidable.

Todo empezó en 2013 durante la primera visita de Estado de Xi a Washington. Una foto que lo mostraba caminando junto al espigado expresidente Barack Obama por lo que los internautas ingeniosos relacionaron su porte con el personaje de dibujos animados.

Así fue como comenzaron los memes a cualquier presentación en la que estaba presente el presidente de Pekín.

Parallels:#Xi_Jinping & #Abe to Winnie-the-Pooh & Eeyore

『習近平&安倍』と『プーさん&イーヨー』の類似点



中国で炎上した投稿

30 de abril de 2015

En esta Xi estrecha la mano de su homólogo japonés, Shinzo Abe, en una foto que revelaba que ambos querían estar a miles de kilómetros de ahí.

In China, images of Winnie the Pooh have been banned because it became a meme to compare their authoritarian leader Xi Jinping to the cartoon bear.



To celebrate the sanctity and importance of the first amendment rights we Americans enjoy, I give you this very silly picture:

La imagen del desfile militar del 2015 fue la más censurada del año, según Global Risks Insight. La organización especializada explicó luego que Pekín la veía como "un serio intento de socavar la dignidad de la oficina presidencial y de Xi Jinping".

Las bromas trascendieron las redes hasta llegar a un programa de HBO donde el cómico británico John Oliver mencionó algunos chistes sobre Xi entre el listado sucinto de violaciones de derechos humanos.

El odio hacia el personaje ha sido tanto que el gobierno castigó a los chinos prohibiendo la difusión del film protagonizada por Ewan McGregor y dirigida porMarc Foster.

Qué mal humor, qué haría Lord Peña con la cantidad de memes que los mexicanos han creado de él.