¿Por qué Netflix conquistó con estas series imperdibles del 2017?

El 2017 se termina y con este año, la plataforma de streaming se lleva a su cartera millones usuarios pero sobre todo una base de nuevos fans con producciones en series como Stranger Things, Orange is the new black, The Crown, House of Cards y por el lado latinoamericano se encuentran Narcos, El Chapo y Club de cuervos.

Netflix sabe cómo llegar a su público. Pone atención a lo que se dice de su material en redes sociales y de esta forma la plataforma no es más una entidad pasiva como la televisión tradicional, como prueba de ello logró campañas publicitarias exitosas que llamaron la atención como ver a la Chilindrina, Jaime Mausan y a Itati Cantoral promocionar series aclamadas por los fans.

En cuanto a las nominaciones en Estados Unidos, a la compañía no le fue nada mal, por ejemplo en el listado de las nominaciones HBO obtuvo 110, Netflix 91, posteriormente NBC con 60, FX Networks con 54 y ABC sumó 34.

La preferencia de estas series va en función en el reporte de estadísticas de Netflix donde destacan las favoritas entre el público mundial. Si eres de ese porcentaje que quiere entrarle al mundo de Netflix, podrías pasarte por estas series imperdibles para empezar el 2018 con las siguientes temporadas.

Stranger Things

¿De qué se trata?

Stranger Things hace un eco en el mundo de la ciencia ficción de la década de los ochenta, con una historia sencilla de un grupo de amigos que logran infundir en el público la idea del misterio que obliga a ver más y más.

Club de Cuervos

¿De qué se trata?

El club cuenta la historia de un par de hermanos que tienen que sacar el flote el equipo de futbol que les dejó su padre; esta arriesgada historia le apuesta a un lenguaje común entre los mexicanos que logra que el público se identifique con los personajes.

Orange is the new black

¿De qué se trata?

Las series que convergen en el violento terreno del narcotráfico llaman la atención por alguna extraña razón, en este caso ’’Orange’’ retoma el tema pero desde el enfoque de una mujer estadounidense encerrada en una prisión de EU.

El Chapo

¿De qué se trata?

Desde Breaking Bad, las series que retoman la cruda realidad del narcotráfico gustan entre el público mexicano y estadounidense; sin duda el mito del Chapo merecía su historia y que fuera contada en su ascenso y caída.

The Crown

¿De qué se trata?

La reina Isabel II, la figura política con más en el mundo también tiene un lado humano donde el amor, la responsabilidad y el linaje de una nación forman parte de esta serie que reivindica a la mujer, desde su personaje a la mujer del siglo XX y XXI.

House of Cards

¿De qué se trata?

Kevin Spacey se encuentra en el ojo del huracán a raíz de una serie de acusaciones sobre abuso sexual, lo que le costó que lo echara de la serie donde abordan temas sobre la soberbia por el poder, el control y la manipulación.

13 Reasons why

¿De qué se trata?

Imagina que una serie propicie un suicidio ¿Qué tanta influencia un serie podría generarte un pensamiento de muerte? Una adolescente suicida te cuenta a través del personaje de la serie el horror de vivir en la angustia

Ingobernable

¿De qué se trata?

Kate del Castillo imprime parte de su aguerrido carácter de La Primera Dama en Ingobernable, dentro de una historia donde el tema central es la muerte del presidente de México; Kate se reivindica en este trabajo de su presunta vinculación con el Chapo Guzmán.

Black Mirror

Las historia de un virtual mundo feliz se contrapone con una realidad donde la tecnología sobre pasa a la humanidad, este es el punto de partida donde Black Mirror explota sus capacidades para atrapar a los fans de la ciencia ficción

Una serie de eventos desafortunados

Más allá de la producción que protagonizó Jim Carrey en el 2004, se encuentra esta serie para seguir con más detenimiento las aventuras de los huérfanos Baudelaire y el malvado conde Olaf; la serie es ideal para verla en un domingo familiar.