Premios Ariel regresarán a Guadalajara para 2024

La edición número 66 de los Premios al Cine Mexicano tendrá nuevamente como sede principal el Teatro Degollado, ubicado en Guadalajara, Jalisco, así lo anunció la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Leticia Huijara, durante su paso por la alfombra roja de los Premios Ariel 2023.

“Será importante porque vamos a estar todo un año donde no vamos a estar sufriendo de penurias económicas en las que vamos a poder planear a donde irnos para la edición número 67”, afirmó Huijara en entrevista.

Durante su paso, la actriz también se expresó ante la carta que más de cincuenta mujeres firmaron y supuestamente enviaron a la AMACC para exigir que retiraran la nominación al cineasta Salvador Zermeño, director de Mira el Silencio, por sus señalamientos de presunto violador.

“Nosotros no recibimos la carta, leímos la carta en un periódico, entonces se filtró o la filtraron, creo que es una carta que requiere de una respuesta pensada y muy puntual. Espero la próxima semana podamos sentarnos a ver en qué términos la Academia tiene que responder ante esos señalamientos”, aseguró.

Decenas de artistas desfilaron por la alfombra roja de la entrega número 65 de la premiación, misma que se montó este sábado a las afueras del Teatro Degollado.

Entre ellos estuvo el elenco de la cinta Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades, junto con el director Alejandro González Iñárritu.

El cineasta mexicano agradeció las nominaciones que tiene la cinta y deseó que una mujer sea la ganadora en la categoría de Mejor Dirección, terna que comparte con Michelle Garza Cervera por Huesera; Natalia Beristáin por Ruido; Alejandra Márquez Abella por El norte sobre el vacío y Lucía Puenzo, por La Caída.

Por otro lado, en cuanto a temas políticos, Iñárritu celebró que sean dos mujeres las que estén compitiendo por la presidencia del próximo año: Claudia Sheinbaum, representante de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde y Xóchitl Gálvez, de coalición Frente Amplio por México.

“Me encanta que el debate presidencial sea entre dos mujeres, estamos en un momento muy importante para las mujeres y lo reporto, el ochenta por ciento de estos premios son mujeres, así que eso me parece fantástico”, aseguró Iñárritu.

Karla Souza, Fernando Bonilla, Ximena Sariñana, Sofía Aragón, Paulina Gaitán, Fátima Molina, Alfonso Herrera fueron algunos de los artistas que complementaron la alfombra.

“Es algo histórico, es la primera vez que se celebra fuera de la Ciudad de México, me parece un ejercicio interesante y estaría increíble que no solamente se pudiera replicar en el occidente sino también se pueda llevar al norte, al sureste, a diferentes partes de México, esto implica premiar a nuestras historias y las historias representan a todo el país”, comentó el ex integrante del grupo RBD.

La ceremonia del Ariel comenzó a las 19:30 horas y, hasta el momento Bardo…, de Alejandro González Iñárritu lleva seis estatuillas ganadas en categorías como Edición, Fotografía, Efectos Visuales, Sonido, Diseño de arte y Vestuario.