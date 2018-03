Premios Oscar: 90 años, 90 momentos

Este domingo se celebra la 90 edición de la entrega de los Premios Oscar, te presentamos un recorrido en la historia a través de estos momentos clave:

1929 – 1938

1. Primera ceremonia (29)

2. Le son revocadas cuatro nominaciones a El circo de Charles Chaplin y en su lugar le otorgan un Oscar Honorario a Chaplin (29)

3. All Quiet on the Western Front fue la primera en ganar Mejor película y Mejor director (30-2)

4. Lewis Milston fue el primer miembro de la Academia en ganar dos Oscares (30-2)

5. Jackie Cooper, primer niño en ser nominado. Tenía nueve años (31)

6. Frank Kapra subió al pódium cuando nombran que el ganador era Frank, pero no era él (34)

7. Bette Davis recibió una nominación no oficial (35)

8. A Midsummer Night's Dream recibió el Oscar sin tener una nominación oficial (36)

9. The Life of Emile Zola, primera película en recibir 10 nominaciones (38)

10. A star is born, primera película a color en recibir una nominación (38)

1939 – 1948

1. Walt Disney recibió un Oscar Honorario y siete pequeños por Blanca Nieves (39)

2. Frank Capra ganó su tercer Oscar a Mejor Director en seis años. El primero en tener tres (39)

3. Lo que el viento tuvo 13 nominaciones. La más nominada hasta 1965. Se llevó ocho premios, incluida Mejor Película y fue la primera cinta a color en llevarse este galardón (40)

4. Hattie McDaniel cuando se convirtió en la primera mujer negra en ganar el Oscar por Lo que el viento se llevó (40)

5. La ceremonia se transmitió por primera vez en radio (42)

6. Se premiaron cuatro documentales el mismo año (43)

7. Greer Garson dio el discurso más largo con una duración de 6 minutos (43)

8. Joan Crawford no pudo asistir a la ceremonia por una enfermedad y el premio le fue entregado hasta su cama, con la prensa reunida (46)

9. Harold Russell recibió dos Oscares, uno por Actor de reparto y otro Honorario por ser un veterano de guerra. En 1993 vendió el primero por 60 mil 500 dólares. (47)

10. James Baskett fue el primer actor negro en ganar el Oscar por Song of the South (48)

1949 – 1958

1. All about Eve recibió 14 nominaciones, cinco de ellas en actuación. Se llevó 6 incluyendo Mejor película (51)

2. Gene Kelly recibió un Oscar Honorario por su versatilidad como artista en An American in Paris (52)

3. Fue la primera ceremonia en ser televisada (53)

4. Anthony Quinn, primer mexicano en ganar como Mejor Actor de Reparto por Viva Zapata! (53)

5. John Ford ganó su cuarto Oscar a Mejor director, record que sigue vigente. (54)

6. Hondo es descalificada de como Mejor Historia debido a que no era una trama original (54)

7. Katy Jurado es nominada a Mejor actriz de reparto por Broken Lance (55)

8. Cantinflas presentó los premios de fotografía Blanco y Negro y a Color (56)

9. Se introdujo por primera vez la categoría de Mejor película extranjera (57)

10. James Dean recibe una nominación póstuma a Mejor Actor por la cinta Giant (57)

1959 – 1968

1. Gigi se llevó nueve premios, convirtiéndose en la más ganadora hasta la fecha (59)

2. Ben Hur se llevó 11 premios, récord que aún mantiene con Titanic y El señor de los anillos (60)

3. Macario compitió en Película Extranjera, primera cinta mexicana nominada en el Oscar (61)

4. Sophia Loren fue la primera actriz en ganar por Mejor Actriz en un papel de habla no inglesa por Two Woman (62)

5. Joan Crawford recogió el premio a Mejor Actriz de Anne Bancroft, en lo que se considera una jugarreta para molestar a Bette Davis, su archienemiga, quien también estaba nominada (63)

6. Sidney Poitier fue el primer actor negro en ganar Mejor Actor por Lilies of the Field (64)

7. Gabriel Figueroa es nominado por Mejor Fotografía por la cinta La noche de la iguana (65)

8. Fue la primera edición en ser transmitida a color (66)

9. La ceremonia se pospuso dos días debido al asesinato de Martin Luther King Jr. y los movimientos que se dieron después (68)

10. Alfred Hitchcock recibió un reconocimiento especial. Su discurso completo fue “Gracias… muchas gracias” (68).

1969 – 1978

1. Katharine Hepburn y Barbra Streisand empataron en la categoría Mejor Actriz y ambas se llevaron el premio. La primera por The Lion In Winter y la segunda por Funny Girl (69)

2. Tras ganar el Oscar, el documental Young American tuvo que devolver el premio por haber sido proyectada demasiado pronto para ser elegida en esta ceremonia (69)

3. Fue la primera ceremonia que pudo ser vista en México (70)

4. George C. Scott rechazó el Oscar considerando que la ceremonia se había convertido “en un parque de atracciones” (71)

5. Charles Chaplin recibe una ovación de 12 minutos al recibir su Oscar Honorario (72)

6. Marlon Brando declina el Oscar y sube al estrado una nativo americana para protestar por el trato que la industria le había dado a su pueblo y a la masacre Wounded Knee (73)

7. La nominación a Mejor Banda Sonora para El Padrino le fue destituida luego de que se encontrara que la música contaba con fragmentos de la ocupada para la cinta Fortunella (73)

8. Robert Opel, un fotógrafo y activista, sube al escenario desnudo y con el símbolo de la paz (74)

9. Lina Wertmüller se convirtió en la primera mujer nominada a Mejor Director por Seven Beauties (77)

10. Vanessa Redgrave gana el Oscar a Mejor Actriz de Reparto y en su discurso agradece que la Academia no se deje intimidar por un grupo de protestantes judíos que la atacaban por producir un documental sobre los palestinos. Más tarde, Paddy Chayefsky dijo antes de presentar un premio que lo de Redgrave no era un hito histórico, y que un gracias era suficiente. (78)

1979 – 1988

1. Meryl Streep recibe su primera nominación al Oscar por The Deer Hunter (79)

2. En esta ceremonia se dio la última aparición pública de John Wayne y Jack Haley, quienes murieron dos meses después (79)

3. Meryl Streep recibe su primera Oscar por Kramer vs Kramer (80)

4. La ceremonia tuvo que ser pospuesta un día debido a que el 30 de marzo intentaron asesinar al Presidente Ronald Reagan (81)

5. Linda Hunt recibió el Oscar a Actriz de Reparto gracias a su interpretación de un hombre en The Year of Living Dangerously (84)

6. Sally Field dijo en su discurso “No puedo negar el hecho de que les gusto. En este momento, ¡les gusto!”, causando risas y algunas molestias a los miembros de la Academia (85)

7. Gloria Stefan canta junto con Starship “Nothing's Gonna Stop Us Now" de la película Mannequin (88)

1989 – 1998

1. Eileen Bowman apareció vestida de Blanca Nieves y cantando junto con Rob Lowe, en lo que es considerada la peor presentación de los Oscar. Disney denunció a la Academia por el uso indebido de su personaje (89)

2. Madonna y Michael Jackson llegan juntos a la ceremonia (91)

3. La Bella y la Bestia fue nominada a Mejor Película, primera cinta animada en lograrlo (92)

4. John Singleton fue el primer negro en ser nominado a Mejor Director (92)

5. Miembros de la comunidad LGBT protestaron a las afueras del recinto exigiendo un trato digno para ellos en las películas hollywoodenses (92)

6. Audrey Hepburn recibe un premio especial por su trabajo humanitario. La actriz murió poco después del anuncio y su hijo Sean Hepburn fue quien lo recibió (93)

7. La nominación a Película Exntrajera de Un lugar en el mundo fue revocada porque Argentina había aportado más dinero a la producción y no Uruguay, como se había reportado (93)

8. Whoopi Goldberg se convierte en la primera mujer y presentadora negra en los Oscar (94)

9. Tom Hanks dedica su Oscar por Philadelphia a los enfermos de VIH (94)

10. John Lasseter recibe un Oscar Especial por Toy Story, y recibe el premio junto con Woody y Buzz Lighyear (96)

11. Titanic gana 11 Oscares e iguala récord de Ben Hur, así como de nominaciones con 14 (98)

12. James Cameron dice en su discurso a Mejor Director “Soy el rey del mundo”, citando la frase de la película (98)

1999-2008

1. La ceremonia se vio opacada por el robo de 55 estatuillas, 52 fueron encontradas días después. Días antes habían desaparecido 4 mil papeletas para votar ese año. A pesar de todo, la ceremonia se llevó con normalidad (00)

2. Los Oscar regresan a Hollywood después de 42 años. Se presentan en el Teatro Kodak, actual sede (02)

3. Antes del En Memoria de ese año se guardó un minuto de silencio por las víctimas del 9/11 (02)

4. Halle Berry se convirtió en la primera actriz negra en ganar Mejor Actriz (02)

5. “Lose Yourself”, de Eminem, es el primer tema rap en ganar a Mejor canción (03)

6. Michael Moore emite un discurso en contra del entonces presidente George W. Bush por la guerra en Irak, causando aplausos y abucheos (03)

7. El señor de los anillos: El retorno del rey se llevó las 11 estatuillas en las que estaba nominada. Igualando el récord de Ben-Hur y Titanic. (04)

8. Chris Rock atacó en su monólogo a Jude Law y a Collin Farrell, mismo que molestó al primero (05)

9. 12 mexicanos son nominados en total. Eugenio Caballero y Guillermo Navarro se llevan el Oscar por Dirección de Arte y Fotografía, respectivamente; ambos por El laberinto del fauno (07)

10. La huelga del sindicato de escritores puso en riesgo la ceremonia. Aunque esta se realizó con normalidad (08)

2009 – 2018

01. Heath Ledger recibió el Oscar Póstumo por Actor de Reparto por su papel como el Joker (09)

02. Kathryn Bigelow se convierte en la primera mujer en ganar a Mejor Director. Competía contra su ex esposo James Cameron (10)

03. Roger Ross Williams fue interrumpido en su discurso a Corto Documental por su productora Elinor Burkett, con quien tenía problemas (11)

04. La nominación a Cortometraje le fue retirada a Tuba Atlantic, luego de que se supiera que fue transmitido primero en tele que en cine (12)

05. Alfonso Cuarón se convierte en el primer mexicano y latino en ganar Mejor Director (14)

06. Ellen DeGeneres toma una selfie donde aparecen grandes figuras de Hollywood. En Twitter rompió récord con más de 3.4 millones retuits (14)

07. Se genera el movimiento #OscarsSoWhite por la ausencia de nominados afroamericanos (16)

08. La La Land obtiene 14 nominaciones, la tercera en alcanzar este récord (17)

09. Meryl Streep se convierte en la primera actriz en obtener 20 nominaciones (17)

10. El director Asghar Farhadi rechazó asistir a la ceremonia tras la prohibición del presidente Donald Trump por acceder al país. Su cinta The Salesman ganó más tarde Película Extranjera (17)

11. Faye Dunaway menciona a La La Land como Mejor Película, pero durante el discurso de aceptación el productor de esta cinta sube para mencionar un error en los sobres, siendo Moonlight la verdadera ganadora (17)