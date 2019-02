Un Oscar de contradicciones

Una nueva categoría, la ausencia de un conductor, reducir la duración de la ceremonia a costa de quitar algunas presentaciones en vivo o entregar premios fuera del aire, han sido algunos de los escándalos a los que la Academia de Hollywood se ha enfrentado para la edición número 91 de los Premios Oscar. Este es un recuento sobre los problemas que han envuelto esta ceremonia.

Mejor Película Popular

En agosto pasado, la Academia propuso la creación de una nueva categoría que premiaría a la cinta con mayor popularidad. Sin embargo nunca se explicó cuáles serían los criterios para determinar este premio. El anuncio causó un gran revuelo entre la comunidad cinematográfica pero también por los seguidores de la premiación, quienes a través de redes sociales mostraron su descontento.

Las críticas fueron tales que tan sólo un mes después, la Academia anunció que la categoría sería pospuesta hasta la siguiente edición para “examinarla y buscará aportaciones adicionales para esta nueva categoría”.

Oscars sin conductor

A finales de año, el comediante Kevin Hart anunció a través de su Instagram que sería el conductor de la 91 edición del Oscar. El actor y comediante expresó su gratitud y definió esta como una oportunidad única para cualquier comediante: “Estoy emocionado simplemente porque esta ha sido una de las metas en mi lista desde hace mucho tiempo”.

Unos días después del anuncio, el actor dio a conocer su renuncia a esta oportunidad, luego de que se divulgaran algunos unos mensajes de hace casi una década, donde hacía comentarios e insultos homofóbicos. Hart prefirió alejarse de la ceremonia para no ser una distracción esa noche. Aunque la Academia vio la posibilidad de tener otro conductor, en enero anunció que no tendrían un host, por lo que será la primera ceremonia desde 1989 donde no haya un anfitrión.

Exclusiones de presentaciones en vivo

Cada año, los cinco temas que contienden por el Oscar a Mejor Canción Original son presentados en vivo durante la gala en vivo, pero con la intención de acortar el tiempo de duración de la ceremonia, la Academia anunció que sólo dos canciones serían interpretadas: All the Stars (Black Panther) y Shallow (A Star is Born).

La decisión fue duramente criticada y figuras como Lin-Manuel Miranda (nominado en 2017 por How Far I'll Go de la cinta Moana) mostró su descontento y definió esta decisión como “Verdaderamente decepcionante”. Luego de unos días, la Academia dio marcha atrás a esta propuesta y anunció que las cinco canciones serían interpretadas en vivo.