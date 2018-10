Preparan mariachis para celebrar los 30 años de Chucky

Como parte de las actividades de la 11 edición del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido, el cual se realizará en distintas sedes de la Ciudad de México, se contará con invitados muy especiales en el mundo horror, entre los que se destaca la presencia del cineasta Don Mancini, creador de la cinta de culto popular, Chuky: El muñeco diabólico.

En el marco de la celebración del 30 aniversario de la cinta, Pablo Guisa Koestinger, director de Grupo Mórbido y Damián Merlo, director de La feria de Chapultepec anunciaron las actividades relacionadas con la cinta del Chucky a quien celebrarán en el museo del juguete con mariachis y un pastel.

Foto: Especial

En el caso de La Feria de Chapultepec, se realizarán eventos relacionados con las películas que se proyectarán, como es el caso de Haunters: The art of the scare del director Jon Schnitzer, un documental que nos muestra la cultura de las casas de terror en Norteamérica por lo que Mórbido diseñó una nueva Casona del terror para esta temporada.

En la selección de películas que competirán se destacan los títulos Abrakadabra, de Luciano y Nicolás Onetti; Fiesta Niburu, de Manuel Facal, y La casa lobo, de Cristóbal León y Joaquín Cociña; Cam, de Daniel Goldhaber e Isa Mazzei; Deadtectives, de Tony West; One cut of the dead, de Shinichiro Ueda; Lucid, de Adam Morse y Luz, de Tillman Singer, entre otras.

El festival se realizará del 31 de octubre al 10 de noviembre, teniendo como cómplices a la Feria de Chapultepec, Autocinema Coyote, Centro de Cultura Digital, Casa del Lago y Cinépolis Diana.