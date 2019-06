Presentan en la UNAM ciclo de cine árabe

Siete países árabes y la Filmoteca de la UNAM por primera vez se reúnen para presentar un ciclo de cine con obras realizadas en aquellas naciones y que se exhibirán gratuitamente para el público mexicano en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario del 20 al 23 de junio, como parte de una estrecha colaboración entre el foro cultural de los países invitados y la Coordinación de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios de nuestro país.

En presencia de los embajadores de las naciones árabes participantes y del director general de actividades cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM, Hugo Villa Smythe, se llevó a cabo la inauguración y proyección de la primera película titulada Bilal: A new breed of hero, realizada en el 2015, no sin antes escuchar las palabras de agradecimiento y cooperación de las naciones involucradas en este proyecto.

El primero en agradecer esta cooperación fue el anfitrión Hugo Villa, por haber aceptado esta invitación. “Es un orgullo tener en nuestro país este ciclo de cine árabe que tendrá siete películas proporcionadas por las representaciones diplomáticas acreditadas, estará la cinta jordana nominada al Oscar Lobo (2014), así como la egipcia Mensajes del mar (2011) y la marroquí La bufanda roja (2016), sólo por citar algunas”, expresó.

Los países participantes son Egipto, Marruecos, Líbano, Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Argelia y Arabia Saudita. Tomó el micrófono el embajador de Marruecos, Mohamed Chafiki, quien se mostró agradecido por la construcción de un nuevo puente entre México y los países árabes. “Ya que el intercambio de sus producciones de cine son importantes para el mejor conocimiento de los pueblos, existe una larga historia de amistad, pero es importante también el intercambio cultural".