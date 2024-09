¿Quién es Enrique Gasca Rosete? el ganador de la beca de Guillermo del Toro

A través de sus redes sociales, la empresa mexicana Cinépolis felicitó al octavo ganador de la beca ANIMÉXICO, que en conjunto con Guillermo del Toro, apoyan a jóvenes artistas en su camino del cine animado.

Enrique Gasca Rosete, es el joven ganador que tendrá la oportunidad de cursar el Máster en Animación de Personajes y Realización de Cine de Animación, durante dos años en GOBELINS París, escuela líder en la animación 2D, y formar parte de un selecto grupo de 80 estudiantes de 22 nacionalidades distintas.

Gasca Rosete inició con su sueño en la animación desde que estudiaba a distancia en Guadalajara, donde se enfocó en el desarrollo visual y la ilustración. Más adelante se convirtió en profesor universitario y trabajaba de manera remota para un estudio dedicado a los videojuegos.

Por su parte, la cuenta oficial de GOBELINS París, felicitó a Enrique Gasca y recalcó el apoyo de Alejandro Ramírez, CEO de Cinépolis y el director Guillermo del Toro por hacer real este suceso

¿Qué es ANIMÉXICO?

La beca ANIMÉXICO es un proyecto creado por Guillermo del Toro en colaboración de la distribuidora de cine, Cinépolis, que es otorgada a estudiantes mexicanos con talento en el arte de la animación.

Con el apoyo de esta iniciativa, estudiantes que fueron beneficiados ahora son parte del cine a nivel mundial, tal es el caso de Ezequiel Garibay, ganador en 2021, cuyo cortometraje “El ombligo de la Luna” compite en la categoría de Animación en los Student Academy Awards.



Mientras que Christian Arredondo, beneficiario en 2018, codirigió el cortometraje “Nube”, nominado en los Premios Ariel 2024.