¿Quieres trabajar con Guillermo del Toro? Aquí la convocatoria para ser parte de Pinocho

El cineasta tapatío, Guillermo del Toro, ha lanzado la convocatoria para atraer talento para su nuevo proyecto, Pinocho, una adaptación del cuento clásico para Netflix pero en formato de stop-motion.

Uno de sus más cercanos colaboradores, Guy David, quien realizó el diseño en La forma del agua, subió a su cuenta de Twitter el anuncio donde buscan talentos para unirse a dicho proyecto.

El próximo Pinocchio de Guillermo del Toro está aceptando solicitudes de trabajo para Storyboard Artist a través del siguiente enlace. Para todas las presentaciones, sigue el proceso de solicitud de empleo que se detalla: https://pinocchiocrew.com

Job listing: Guillermo del Toro's upcoming PINOCCHIO is currently accepting job applications for Storyboard Artist via the link below. For all submissions please follow the job application process listed: https://t.co/r7UuaTshzM — Guy Davis (@GuyDavisART) 26 de enero de 2019

Se busca personal para producción, diseño, guiones, marionetas, arte, cámaras, animación y efectos visuales.

La convocatoria ya tiene más de un millón de retweets y 3 millones de me gusta y se asegura que ayudarán a los solicitantes que no tengan visa de trabajo en Estados Unidos para obtenerla.