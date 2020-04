Reconocen al CCC como una de las mejores escuelas de cine en el mundo

La revista Variety incluyó al Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC por tercera ocasión en su lista de 50 instituciones de formación en cine más importantes. Además, es la única escuela latinoamericana que aparece en el recuento, que considera a las mejores escuelas de cine en Estados Unidos y en el extranjero, informa en un comunicado la Secretaría de Cultura.

Debido a la situación mundial ante el Covid-19, la revista estadounidense hizo una mención especial al cierre de centros educativos y que, sin embargo, se ocupan de mantener una relación educativa a distancia con sus alumnos, como es el caso del CCC.

El comunicado cita a la publicación especializada en entretenimiento, al explicar los criterios de elección de su recuento: “Estas escuelas y su profesorado no sólo están preparando a sus estudiantes para tener exitosas carreras en el medio, sino que los guían con estructura, ánimo y experiencia artística a través de una de las eras más turbulentas de la sociedad moderna”.

Respecto al CCC, agrega, “Variety recuerda su fundación en el año de 1975, su carácter público y los programas de estudio que ofrece. Dentro de los atributos de la institución se menciona el programa ópera prima que da la oportunidad a egresados de hacer su debut cinematográfico con largometrajes y, finalmente, destaca la labor de Rodrigo Prieto, cinefotógrafo formado en el CCC, nominado tres veces al Oscar, la más reciente por su trabajo en la película The Irishman.

En el primer lugar del listado aparece el American Film Institute de Los Ángeles, en el onceavo el Centro de Capacitación Cinematográfica, en el décimo quinto Columbia University School of the Arts, de Nueva York, en el lugar 25 Lodz Film School, de Polonia, en el 30 el National Film and Television School de Londres y cierra la lista la Universidad de Yale.

Otras instituciones mencionadas son la Stanford University, Sydney Film School de Australia, y el Vancouver Film School. Esta no es la única publicación internacional de alto prestigio dedicada al cine que menciona al Centro, puesto que The Hollywood Reporter lo ha incluido en siete ocasiones.