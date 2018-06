Reese Witherspoon podría hacer la tercera parte de "Legalmente Rubia"

Los Ángeles.- La actriz estadounidense Reese Witherspoon y el estudio Metro-Goldwyn-Mayer se encuentran cerca de cerrar un acuerdo para rodar la tercera parte de la comedia "Legalmente Rubia" (2001), informó hoy el medio especializado Deadline.



Si finalmente se llevara a cabo este proyecto, Witherspoon volvería a interpretar a Elle Woods, una joven de clase alta e inocente que en la primera película se matriculaba en Derecho en Harvard para reconquistar a su novio.



Tras el éxito de "Legalmente Rubia", que ingresó 142 millones de dólares en todo el mundo, la secuela "Legalmente Rubia 2: Red, White & Blonde" (2003) narraba las aventuras de Elle Woods como abogada en Washington.

Karen McCullah y Kirsten Smith, que escribieron el guion de la cinta original adaptando la novela homónima de Amanda Brown, se encargarían del texto de esta tercera película.



Aunque no se conocen por el momento grandes detalles sobre la premisa de esta cinta, Deadline apuntó que la intención para esta nueva entrega de "Legally Blonde" es centrarse en un mensaje feminista que subraye el poder de las mujeres.



Ganadora del Oscar por "Walk the Line" (2005), Witherspoon brilló el año pasado con la miniserie de HBO "Big Little Lies", que protagonizó junto a Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz y que tiene confirmada al menos una segunda temporada.



La actriz estrenó este año la película de Disney "A Wrinkle In Time", y en el futuro está previsto que lidere junto a Jennifer Aniston una serie para Apple acerca de un grupo de profesionales que trabaja en los programas informativos matinales de la televisión.