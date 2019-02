Regresa El Señor de los Anillos, ahora en serie para Amazon

Una nueva serie de televisión de El Señor de los Anillos se está cocinando de la mano de Amazon Prime Video la cual se tiene programada que salga a la luz en el 2020.

En su cuenta de Twitter se muestra un mapa y una misteriosa leyenda “tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo” alude a los anillos élficos, considerados los más poderosos de entre todos los anillos de poder.

Three Rings for the Elven-kings under the sky, pic.twitter.com/unJj1Bpde1 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 15 de febrero de 2019

Esta nueva serie sé centrará en las vivencias del joven Aragorn, las fronteras de la Tierra Media se expanderán a la pantalla chica, donde no se sabe a ciencia cierta el papel que jugará el joven protagonista; se ignora si la serie formará parte del canon cinematográfico o si contará con la participación de actores ya conocidos como Ian McKellan, Andu Serkis u Orlando Bloom.

El actor Viggo Mortensen aprovechó la experiencia que desarrolló con Peter Jackson para aconsejar a su sucesor sobre el proceso de preparación del personaje.

