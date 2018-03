Relámpagos de fuga | Tan igual que tú, tan monstruo

Una de las primeras utopías humanas es la pareja, sostiene el novelista mexicano Leonardo Da Jandra, porque se trata de la materialización corpórea del amor. Ahora que tantos paradigmas se diluyen en sociedades y tiempos líquidos, el filme La forma del agua, de Guillermo del Toro comienza precisamente así, en una habitación anegada donde todo flota, sillas, relojes, hasta el sueño de una protagonista que ansía vivir el elusivo ideal de la pasión.



Con esa secuencia, el cineasta tapatío establece las reglas de una obra que esta noche compite en 13 categorías a los premios Oscar junto con Greta Gerwig (Lady Bird), Christopher Nolan (Dunkerque), Paul Thomas Anderson (Phantom Thread) y Jordan Peele (Get Out), por la mejor dirección en la ceremonia de Hollywood de este año, que promete avivar el júbilo nacional por Los tres caballeros de la nueva época dorada del cine mexicano: Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón.

Hace 11 años este trío emocionó e inspiró con sus nominaciones en los Premios Oscar. Del Toro lo hizo por El laberinto del fauno como mejor película de habla no inglesa, Cuarón por escribir y editar Children of men e Iñárritu por producir y dirigir Babel. Luego el neonacionalismo mexicano se avivaría más cuando Alfonso Cuarón fue considerado en 2013, por Gravity, el mejor director. Luego Alejandro González Iñárritu lo emuló en 2015 por Birdman y al año siguiente por El renacido.

¿2018 es el año de Del Toro por una película que está enamorada del amor y enamorada del propio cine, como él mismo ha descrito a La forma del agua?

De los tres, Del Toro es el que tiene la mayor fidelidad a sus obsesiones y pasiones estéticas. No explora géneros como Cuarón. Tampoco centra su ojo cinematográfico en los vaivenes del alma humana donde González Iñárritu se ha revelado como un hábil diseccionador. En plata, a Guillermo del Toro le gustan más los monstruos que lo humano, se siente cómodo con ellos y se sabe pionero del cine fantástico donde se pueden trastocar las reglas de la realidad y lo socialmente aceptado.

Toda su filmografía es un bestiario donde sobran los esperpentos y las secuencias memorables. Del desespero de Federico Luppi por lamer la sangre vertida en suelo en La invención de Cronos en el lejano año de 1992, el tapatío presenta ahora a Elisa (Sally Hawkins), solitaria, pequeña y muda, quien dejará atrás, provocadoramente, sus placeres solitarios por un anfibio humanoide (Doug Jones), capturado en América del Sur, y que tiene el potencial de ser un arma más en la espiral paranoica de la guerra fría.

La utopía amorosa resurge e incomoda. Ataques de diabetes por tanta cursilería, espetan algunos. Alianzas de marginados y maltratados contra los poderes fálicos, celebrarán otras voces. Lo cierto es que La forma del agua, como determina sus primeras escenas, muestra que el amor, como el agua, se metamorfosea en un sinfín de formas. Puede ser la frágil gota o la inmensidad del mar, tan etéreo como el vapor, tan violento e imparable como un tsunami.

Elisa, la princesa sin voz, erotizada, erotizante, de Del Toro probará y defenderá su amor no sin antes mostrar que, las más de las veces, lo monstruoso está en lo humano y no en esos seres distintos a los cánones contemporáneos de lo correcto y lo tolerable. Ocurre con el portero Jacinto en El espinazo del diablo, el capitán Vidal en El laberinto del fauno y con el perseguidor y sádico policía Strickland (Michael Shannon), más monstruosos que los seres convertidos en héroes por el mexicano en la era Trump.

La Bella y la Bestia triunfan de nuevo en La forma del agua, rindiendo homenaje a diferentes películas, con música, con paráfrasis, pero sobre todo a El monstruo de la laguna negra, de Jack Arnold, de 1954. Buenas noticias: La utopía amorosa tiene nuevos paladines.

Los mariachis y el tequila ya están listos para celebrar esta noche en Los Ángeles. Los cinéfilos mexicanos también están listos para festejar. Con agua bendita o con la que proporcione generosa cualquier princesa sin voz.

Brindis personal: El mejor Guillermo del Toro está por venir. Ha preparado, con la paciencia de la araña que teje su vasta trampa, a un público que no ve anormal que un ser deforme sea el héroe de una historia. Activo como novelista, productor o guionista de un sinfín de proyectos que no se han llevado a la pantalla, el mexicano que hizo un pacto con los monstruos siendo un bebé, no deja a los espectadores a merced de las fuerzas oscuras como otros directores que indagan los territorios del horror sino que siempre brinda un camino de luz para todos los que no se sientan cómodos en el lado de la sombra. Por eso, cuando Del Toro, acompañado por una nutrida legión de seguidores, se decida explorar y mostrar los contornos del inframundo el primer proyecto que deberá rodar para su Etapa Oscura, clama el viento de navajas, será la adaptación de At the mountain sofmad ness de H.P. Lovecraft. Quien haya sobrevivido a su lectura, querrá ponerse a prueba, otra vez, con su versión fílmica. Con sello Del Toro.