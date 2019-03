Revelan el póster de Once Upon A Time In Hollywood, la nueva película de Tarantino

Este lunes se reveló el póster oficial de la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood (Érase una vez en Hollywood).

En dicha imagen aparecen Brad Pitt y Leonardo DiCaprio como los protagonistas de la historia.

Ver esta publicación en Instagram Hollywood. 1969. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida por Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 18 de Mar de 2019 a las 5:44 PDT

En esta película Tarantino aborda la historia del asesinato de la actriz Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski. Una muerte comandada por Charles Manson, famoso criminal y sectario.

Te presentamos el NUEVO teaser póster de #HabíaUnaVezEnHollywood, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Muy pronto disfrutarás de esta película de Quentin Tarantino pic.twitter.com/x7HU8NyLq2 — Cinemex (@Cinemex) 18 de marzo de 2019

La película se estrenará el próximo 26 de julio en los Estados Unidos.