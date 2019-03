Revelan poster y fecha de estreno de Maléfica 2

Este miércoles Disney reveló el primer poster de Maléfica 2, en que después de cinco años volvemos a ver a Angelina Jolie protagonizando dicha cinta.

La secuela se estrenará este 2019, siente, eses antes de lo previsto, pues la productora tenía planeado el estreno de la cinta hasta mayo de 2020.

Maléfica: Mistress of Evil se estrenará el 18 de octubre de 2019.

Angelina Jolie returns in Maleficent: Mistress of Evil. Coming to theaters October 18, 2019.

El director Joachim Ronning está a cargo del proyecto live-action que narra la historia de la villana y cuenta con actuaciones de Angelin Jolie y Elle Fanning, quien volverá a interpretar a la joven reina Aurora.

Durante las grabaciones, Elle Fanning, quien es la bella durmiente, compartió un momento con Jolie con sus cuernos.

Durante las grabaciones, Elle Fanning, quien es la bella durmiente, compartió un momento con Jolie con sus cuernos.

Maléfica 2 contará con la participación de Michelle Pfeiffer como la reina Ingrith.