Ricardo Margaleff y Daniela Luján unen sus voces en El príncipe encantador

El éxito que Ricardo Margaleff y Daniela Luján han tenido como dupla en Una familia de diez ha trascendido la televisión, y luego de trabajar juntos en teatro, ahora los actores se reúnen en cine, al prestar sus voces en el doblaje latinoamericano de El príncipe encantador que ambos protagonizan.

“En realidad ella es mi representante porque es la que me consiguió la chamba”, bromea Margaleff, quien presta su voz al Príncipe azul y que en inglés fue realizado por Wilmer Valderrama. “Todo fue una coincidencia porque me ofrecieron esta oportunidad y luego me dijeron que Dany iba a hacer la voz de Leonore y pues sólo les dije que era la mejor decisión que pudieron tomar”, dice.

Esta cinta muestra el lado desconocido del príncipe encantador que aparece en todos los cuentos de hadas, pues en esta historia es incapaz de encontrar el amor verdadero, debido a que su encanto es en realidad una maldición. Con ayuda de Leonore, una ladrona que sólo busca una recompensa, buscará romper este hechizo para encontrar el amor real.

“Es una película que rompe con los estereotipos de las princesas y lo que podríamos esperar de un príncipe encantador, donde entra esta ladrona que sería la antítesis por completo de una princesa o de alguien que podría ocupar un lugar en un reino o estar siquiera en un cuento de hadas”, destaca Daniela Luján, que da voz a este personaje que originalmente fue realizado por Demi Lovato.

Una característica que hace especial este doblaje, es que ambos actores lanzan algunos guiños a sus personajes de Plutarco y Gaby en Una familia de diez. “Lo hicimos con toda la intención porque hay muchos niños que siguen a esta dupla que hemos hecho. Y creo que fue muy acertado que hayamos hecho las voces los dos juntos, porque creo que los niños lo ubican muy bien”, dice Margaleff.

Foto: Alejandro Aguilar





“Yo ya después de esto me puedo morir”, bromea la actriz que de inmediato es interrumpida por su compañero. “No espérate, ¿recuerda que somos dupla? ¿Qué voy a hacer yo?”. Y es que ambos volverán a interpretar a estos personajes en la segunda temporada de Una familia de diez, que recién comenzó filmaciones y que se espera tenga su regreso a la televisión en 2019, luego de 12 años.

La cinta de El príncipe encantador fue dirigida por Ross Venokur. En el doblaje mexicano también participan Lorena de la Garza, Omar Villegaz, Paola del Castillo, Gaby Cam y Gaby Meza. Además cuenta con música original de Demi Lovato, Avril Lavigne, Sia, Steve Aoki, G.E.M. y Patrick Stump. La cinta se presenta con 700 pantallas en todo el país.