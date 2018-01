Ridley Scott negocia con Disney para dirigir la saga de ''Merlín''

A sus 80 años, Ridley Scott conserva un hambre imparable por seguir sacando adelante proyectos cinematográficos de gran magnitud. Nada parece que pueda detenerlo. Ni siquiera los escándalos sexuales de Kevin Spacey, a quien tras sus acusaciones por acoso eliminó del metraje, le buscó sustituto y regrabó todas las escenas en su última película, Todo el dinero del mundo, para estrenarla en su fecha de lanzamiento original.



Con este ímpetu, el cineasta británico quiere ampliar horizontes y ahora podría unir sus intereses a los de otro gigante, Disney, para realizar una versión en acción real de la sagal literaria centrada en el mago Merlín. Basándose en las novelas de T.A. Barron, quien comenzó a publicar su saga en 1996, el proyecto contaría con Phillippa Boyens (Oscar por El Señor de los Anillos) como guionista, mientras que Scott Free, la productora del director, está en negociaciones para producir junto a Bil Netter.



Según informa Variety, el acuerdo no se ha cerrado todavía, pero fuentes cercanas a ambas partes esperan que pronto se cierre el trato y la primera entrega de Merlín sea la próxima película de Ridley Scott. No será la última, ya que el cineasta tiene en cartera otros proyectos como la adaptación de El Cártel, novela criminal de Don Winslow, una película sobre la Batalla de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial y, posiblemente, la prometida secuela de Alien: Covenant.



"Me muevo como un rayo", explicó recientemente el director en una entrevista concedida a EW con motivo del estreno de Todo el dinero del mundo. La película ya se ha estrenado en Estados Unidos. En España, en cambio, habrá que aguardar hasta el 23 de febrero para disfrutar de este thriller protagonizado por Michelle Williams, Mark Wahlberg y, finalmente y en sustitución de Spacey, Christopher Plummer.



En cuanto a futuros, la sinopsis oficial de la primera novela de la Saga Merlín, 'Los años perdidos de Merlín', reza lo siguiente: "Un mar furioso arroja a un niño a las costas de la antigua Gales. Dado por muerto, no tiene memoria, ni nombre, ni hogar. Pero es su determinación para descubrir quién es, para conocer la verdad sobre sus misteriosos poderes, lo que lo lleva a una tierra extraña y encantada. Y es allí donde descubre que el destino de esta tierra y su búsqueda personal están extrañamente conectados".

/afa