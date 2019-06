Rodaje de Doctor Strange 2 comenzará en 2020

A pesar de que el director Scott Derrickson ya había firmado para rodar Doctor Strange 2, hasta el momento apenas se conocían detalles de la secuela, que formará parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel. Ahora el actor Benedict Wong ha dado los primeros datos, asegurando que el rodaje podría comenzar el próximo año.

via GIPHY

Durante su paso por Denver Pop Culture Con, a Wong le preguntaron si podía ofrecer alguna información con respecto a Doctor Strange 2, a lo que respondió: "Sé que ahora tienen un guionista a bordo al que conocí en el estreno de Endgame. Así que creo que ocurrirá el año que viene", reveló según recohe LRM.



No está claro si Wong quiso decir que la película comenzaría su producción el próximo año o que se estrenaría ese año, pero teniendo en cuenta que el rodaje aún no ha arrancado, todo apunta a que se trata de la primera. En cualquier caso, la confirmación de que la película ya tiene a un guionista parece indicar que está en camino. Si bien la declaración de Wong no es oficial, parece que al menos ya se está preparando para el proyecto.

En particular, las primeras noticias sugirieron que Doctor Strange 2 estaba barajando 2021 como posible fecha de lanzamiento. Sin embargo, información más reciente afirma que la película podría llegar en algún punto del 2020.



La lista de títulos que ya prepara Marvel incluye Los Eternos, Viuda Negra, Shang-Chi y Guardianes de la Galaxia Vol. 3. El estudio planea lanzar tres películas en 2020, y se espera que Los Eternos y Viuda Negra sean dos de ellas, quedando el tercer filme en el aire.

Lee más en El Sol de Zacatecas ▼

Celebridades Estas son las canciones más escuchadas de Elton John en Spotify

Doble Vía Estudio vincula a "13 Reasons Why" con aumento de suicidios