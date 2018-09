Roma, de Cuarón, gana el León de Oro; México lo logra por segundo año

Por segundo año consecutivo, una cinta dirigida por un mexicano logra llevarse el León de Oro como Mejor Película. Se trata de Roma, realizada por Alfonso Cuarón que hoy fue reconocida en la 75 edición del Festival de Venecia, donde el año pasado Guillermo Del Toro se llevó este mismo premio por La forma del agua.

La producción mexicana y que será distribuida por Netflix, está ubicada en los años setenta y sigue la historia de Cleo, un ama de llaves de una familia de clase media que vive en la colonia Roma. A través de su visión, la cinta presenta una recreación de las memorias de la niñez de Alfonso Cuarón, en las que se engloban hechos históricos como la matanza de Corpus Cristi en 1971.

Alfonso Cuarón es el tercer mexicano que gana un premio en la Selección Oficial del Festival de Venecia de manera consecutiva. En 2016, Amat Escalante fue reconocido con el León de Plata como Mejor Director por su cinta La región salvaje, mientras que el año pasado Guillermo Del Toro se llevó el León de Oro por La forma del agua.

Congratulations to ROMA, the Golden Lion winner at this year’s Venice Film Festival. pic.twitter.com/KibuXYaAr9 — ROMA (@ROMACuaron) 8 de septiembre de 2018

Este es el primer premio que Roma recibe, y con ello comienza su camino a la edición 91 de los Premios Oscar, donde ya luce como una de las grandes favoritas.

La cinta será presentada el lunes en el Festival Internacional de Cine de Toronto, así como en el Festival de Nueva York el cinco de octubre, donde será la pieza central de esta fiesta fílmica. En México se espera que tenga su primera presentación oficial en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Esta es la lista de ganadores: