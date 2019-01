Roma, de Cuarón, una de las favoritas en los Premios BAFTA con 7 nominaciones

Londres.- "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón es una de las favoritas a los premios de cine BAFTA del Reino Unido con siete nominaciones.

Junto con "A star is born", protagonizada por Lady Gaga, son candidatas a mejor película, reveló en un acto en Londres la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA).

Compiten por el premio al mejor director el propio Cuarón, Spike Lee por "BlacKkKlansman", Pawel Pawlikowski por "Cold War", Yorgos Lanthimos ("The Favourite") y Bradley Cooper ("A Star Is Born").



Los premios BAFTA, en su 72 edición y la cita cinematográfica más importante antes de los Oscar de Hollywood, se concederán en una ceremonia el 10 de febrero en el londinense Royal Albert Hall.

En la categoría de mejor actriz figuran Glenn Close por su papel en "The Wife"; Lady Gaga por su trabajo con Cooper; Melissa McCarthy por "Can you ever forgive me?"; la británica Olivia Colman, que ganó un Globo de Oro, por "The Favourite", y Viola Davis por su rompedora interpretación en "Widows".

Los nominados a mejor actor son Cooper por su papel de músico atormentado en "A star is born"; Christian Bale por "Vice"; Rami Malek en la piel de Freddy Mercury en "Bohemian Rhapsody"; Vigo Mortensen por su interpretación en "Green Book" y Steve Coogan, convertido en el cómico inglés Stan Laurel en "Stan & Ollie".



Las nominadas como mejores actrices secundarias son Amy Adams, Claire Foy, Emma Stone, Margot Robbie y Rachel Weisz, mientras que sus equivalentes varones son Adam Driver, Mahershala Ali, Richard E. Grant, Sam Rockwell y Timothée Chalamet.



Optan al premio al mejor guión original "Cold War", "The Favourite", "Green Book", "Vice" y "Roma", que es además la primera película de la plataforma digital Netflix que aspira a un premio de la academia británica.