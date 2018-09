Roma, de Cuarón, una de las mejores películas de la década: Festival de San Sebastián

San Sebastián.- Considerando que “Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón es una de las mejores películas de la década, el director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, manifestó su satisfacción de poder presentar el filme en la edición 66 del certamen.

“Estamos encantados de que “Roma” esté en San Sebastián, porque probablemente sea una de las mejores películas del año, me atrevería a decir que es una de las mejores películas de la década”, dijo en entrevista con Notimex.

Este jueves, el oscarizado director y guionista mexicano llegó a San Sebastián, norte de España, para presentar “Roma” en el Teatro Victoria Eugenia.

La película ha sido esperada con mucha expectación, luego de haber ganado el León de Oro de la Muestra de Venecia y de no haber podido estar en Cannes, ya que Netflix tiene los derechos.

De hecho, esta plataforma puso un espectacular promoviéndola a unos metros del Kursaal, sede del certamen vasco.

Antes de la presentación, Rebordinos recibió a Cuarón en la alfombra roja del Teatro Victoria Eugenia y señaló que “Roma” es una película increíble, una película sorprendente, una película que se podría enseñar en las escuelas de cine.

No tengo más adjetivos, solo decir que es una de las películas que más me han sorprendido y me han impactado en los últimos años

José Luis Rebordinos, Director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Explicó que la película está en la sección Perlas, donde están las películas que San Sebastián recoje de otros festivales. “No puede estar en la Sección Oficial porque ya ha ganado Venecia”, argumentó.

Sin embargo, anotó que gracias a “Perlas” hay la posibilidad de traer las grandes películas de Cannes, de Venecia, de Berlín.

Manifestó su agradecimiento a Cuarón por haber venido.

Estamos muy agradecidos porque viene por pocas horas, no ha podido venir para más, él ha hecho un esfuerzo para estar en San Sebastián, es un viejo amigo de este festival, ya ha venido en repetidas ocasiones, la última con Gravity.

Rebordinos consideró que “Roma”, la película más personal del cineasta mexicano, es una obra maestra.

Cuarón tuvo un recibimiento muy cálido al llegar este medio día a San Sebastián, mexicanos lo abrazaron con pancartas alusivas al país azteca y en la alfombra roja, la actriz española le dio un cálido abrazo la actriz española Marisa Paredes.

Tras varios minutos de aplauso en el teatro Victoria Eugenia, Cuarón señaló que para “Roma”, la herramienta fue la memoria, “pero la memoria solo puede ser vista desde el punto de vista del presente”.

Eso conlleva preocupaciones temáticas del presente, pero también conlleva las cajas de narrativa que la memoria crea para cubrirse con persianas.

“Roma”, con la participación de las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira trata sobre Cleo, una joven empleada doméstica que trabaja en la colonia Roma, un barrio de clase media de Ciudad de México.

En esta exquisita carta de amor dirigida a las mujeres que lo criaron, Cuarón rescata fragmentos de su infancia para tejer un retrato emotivo y auténtico de los conflictos domésticos y de la jerarquía social con la turbulenta situación política de los años 1970 como telón de fondo.

Alfonso Cuarón (México DF, 1968) compitió en la Sección Oficial de San Sebastián, norte español, con su segunda película, “A Little Princess” (1995).

Desde entonces ha ganado un Oscar a la mejor dirección por “Gravity” mientras que sus películas “Y tu mamá también” y “Children of men (Hijos de los hombres)” han obtenido un amplio éxito internacional.