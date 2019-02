Roma de Cuarón se lleva los premios más importantes de los BAFTA 2019

La muy personal "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, se coronó el domingo como gran ganadora sorpresa de los premios del cine británico, un hecho sin precedentes para una película distribuida por la plataforma Netflix, que robó el protagonismo a "La Favorita".

Contra todo pronóstico, esta cinta hablada en español y un dialecto indígena, que transcurre en el turbulento México de los años 1970, se alzó con los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Fotografía para Cuarón, y Mejor Película de Habla no Inglesa en una ceremonia celebrada en el Royal Albert Hall de Londres.

Estoy de verdad muy conmovido por el hecho de que esta película tenga tal recibimiento

Rodeado de todo su equipo, dio las gracias a "Netflix por tener la fe y el valor de respaldar una película en blanco y negro sobre una empleada doméstica, subtitulada del español y el mixteco, y llevarla a las audiencias de todo el mundo".

What a night for @ROMACuaron?! Here @alfonsocuaron picks up the #BAFTA for Best Film, the movie's 4th award of the night 🙌 #EEBAFTAs pic.twitter.com/VCIY6IA9MG — BAFTA (@BAFTA) February 10, 2019

Desde su estreno en noviembre, la cinta ha estado acompañada por la polémica debido a su producción por Netflix, a quien los estudios tradicionales criticaron por haberla distribuido masivamente en internet y de forma muy limitada en las salas de cine.

El color específico de esta película es México y quiero agradecerle hoy a México

Filmada en blanco y negro, "Roma" relata la historia de las dos mujeres que marcaron la infancia del cineasta: su madre, en pleno proceso de separación de su marido, y una joven empleada doméstica de origen indígena, embarazada tras sus primeras experiencias sexuales.

Ver esta publicación en Instagram #ROMACuarón Una publicación compartida por ROMA (@romacuaron) el 20 de Nov de 2018 a las 1:13 PST

A través de las dos mujeres, interpretadas por Marina de Tavira y Yalitza Aparicio respectivamente, la película ofrece un profundo retrato de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales de la época en México.

"Obviamente no hubiese podido hacer mucho sin las increíbles interpretaciones" de las dos actrices, afirmó Cuarón.

Llegó papá!

Daddy’s home!@ROMACuaron #ROMACuarón pic.twitter.com/eldJxjdMLS — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) February 4, 2019

Yalitza Aparicio and Marina De Tavira presenting the BAFTA for Adapted Screenplay #BAFTA pic.twitter.com/RjJsFQD2Jq — dani⛧ (@TowerwhiteDani) February 10, 2019

BAFTA, ¿el anticipo de los Oscar?

Más allá de si los Bafta son o no el anticipo de los Oscar, lo que está claro es que el filme de Cuarón ha concitado este año una enorme e inusual unanimidad.

Pero el éxito que el filme tuvo en su estreno en el Festival de Venecia, donde se hizo con un incontestable León de Oro, marcó el inicio de una exitosa carrera internacional.

Listen to the album, Music Inspired by the film ROMA, featuring Billie Eilish, Beck, Patti Smith, Jessie Reyez, Sonido Gallo Negro and more. https://t.co/9C3dXBM0yH #InspiredByROMA pic.twitter.com/9P0stQf9E8 — ROMA (@ROMACuaron) February 8, 2019

Desde el primer momento, crítica y público se pusieron de acuerdo en que "Roma" es una obra maestra, la culminación de la carrera de Cuarón y su homenaje particular a su familia.

Unas candidaturas que podrían llevar a Cuarón a hacer, de nuevo, historia en el cine.

Globalmente aclamada desde su lanzamiento, "Roma", y de su mano Netflix, ganaron velocidad en su carrera hacia los Oscar, que se celebran dentro de dos semanas y en los que figura entre las favoritas con 10 nominaciones, sin embargo, para lograrlo tendrá que vencer a "BlacKkKlansman", "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Vice", y "A Star is Born".