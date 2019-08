¡Roma de Cuarón vuelve a ganar! Es el mejor film del premio Fipresci

San Sebastián.- La película "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, ha sido elegida como la mejor del año 2019 por los integrantes de la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci), un premio que será entregado durante la gala de inauguración del 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El Zinemaldia informa este jueves, en un comunicado, de que "Roma" ha sido elegida para recibir el Gran Premio Fipresci en una votación en la que han participado 618 críticos de todo el mundo, que han optado entre todas las producciones estrenadas a partir del 1 de julio de 2018.

"Roma", la película que Cuarón rodó con la producción de Netflix, se ha impuesto a otras tres finalistas: "Dolor y Gloria", de Pedro Almodovar; "Parasite", con la que Bong Joon-ho se hizo con la Palma de Oro en Cannes, y "La favorita", de Yorgos Lanthimos, premiada en Venecia y por la que la actriz británica Olivia Colman ganó el óscar a la mejor interpretación femenina.

Ver esta publicación en Instagram “Roma' is one of the best movies I’ve ever seen, and one of the most moving”. - Joe Morgenstern, The Wall Street Journal Una publicación compartida de ROMA (@romacuaron) el 2 Ene, 2019 a las 4:53 PST

La película de Cuarón, quien obtiene este galardón por primera vez, se estrenó en el pasado Festival de Venecia, en el que consiguió el León de Oro, y, tras pasar por San Sebastián en la sección "Perlak", consiguió un buen número de reconocimientos, entre ellos los Óscar a la mejor película de habla no inglesa, dirección y fotografía, tres premios Bafta, diez premios Ariel, el Goya a la mejor película iberoamericana y siete premios Platino.

'ROMA' by @alfonsocuaron, 🏆@FIPRESCI Grand Prix 2019 for best film of the year.



618 critics worldwide have chosen @ROMACuaron among all films released after 1 July 2018.



🎇The award will be presented during the opening gala at #67SSIFF



ℹ️https://t.co/uevj7Do0Iy pic.twitter.com/YcMB9GDzzI — Festival S.Sebastián (@sansebastianfes) 29 de agosto de 2019

Alfonso Cuarón une su nombre al de otros ilustres cineastas que han conseguido el Premio Fipresci, una lista en la que figuran Pedro Almodovar, Michael Haneke, Jean-Luc Godard, Richard Linklater, Roman Polanski, Aki Kaurismäki y Paul Thomas Anderson, entre otros.

El premio se entregará el próximo 20 de septiembre, durante la gana de inauguración del Zinemaldia en San Sebastián.