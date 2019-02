Elenco de Roma celebra por sus tres Oscar en fiesta de Vanity Fair

Emoción acumulada por los tres Oscar que se llevó Roma y por la grata sorpresa de ver a todo el electo del filme reunidos en la alfombra roja, no era para menos que después de esta entrega de premios fueran a festejar como se debe.

Y es que los actores que dieron vida a los personajes de la película dirigida por Alfonso Cuarón, se dieron cita en la fiesta que Vanity Fair organizó después de los Oscar.

En compañía de otros grandes talentos, el elenco de Roma pudo disfrutar de una noche llena de mágicos momentos, tal como lo publicó en sus redes sociales, el director de cine, Barry Jenkins, quien compartió un video en donde se puede apreciar a parte del equipo que hicieron posible la cinta inspirada en los recuerdos de Cuarón.

Join us on the red carpet at the Vanity Fair Oscar Party as @iamCattSadler and @Karamo interview the night’s biggest stars. #VFOscars https://t.co/JLNkX2WYDH — VANITY FAIR (@VanityFair) February 25, 2019

El cineasta ganador a Mejor Guión Adaptado en 2016 por Moonlight escribió "digan lo que quieran sobre ganar y perder y esto y aquello, pero ... muuuuuuuuuucho mucho amor y celebración aquí entre el @ ROMACuaron equipo, VIVA".

Say what you will about winning and losing and this and that but... SOOOOOOO much love and celebration here amongst the ⁦@ROMACuaron⁩ team, VIVA 🇲🇽🙏🏿♥️🙌🏿 pic.twitter.com/lP4q5CoNqO — Barry Jenkins (@BarryJenkins) February 25, 2019

A la celebración también asistieron artistas como Jessica Alba, Sofía Vergara, Selma Blair, Sam Taylor Wood, Aaron Taylor Johnson, Miley Cirus acompañada de su esposo Liam Hemsworth, Olivia Colman, Joe Jonas con Sophie Turner, entre muchos otros más.