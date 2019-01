Roma obtiene seis nominaciones a los ICS Awards

La película “Roma”, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, obtuvo seis nominaciones para los premios de la edición 16 de la International Cinephile Society.

Las cintas argentina “Zama”, de Lucrecia Martel, y coreana “Burning”, de Lee Chang-dong, encabezan la lista de postulaciones de la agrupación, con nueve cada una.

Protagonizada por Yalitzia Aparicio, “Roma” competirá por los ICS Awards en las categorías de mejor Director, Imagen, Cinematografía, Película en Habla No Inglesa, Edición y Diseño de Producción.

En Mejor Película el largometraje mexicano se enfrenta a “A Bread Factory”, “Burning”, “The Favourite”, “First Reformed”, “If Beale Street Could Talk”, “Madeline’s Madeline”, “The Other Side of the Wind”, “The Rider”, “Shoplifters”, “The Wild Boys” y “Zama”.

En el apartado de Película en Habla no Inglesa compite con “Burning”, “Cold War”, “Happy as Lazzaro”, “A Paris Education”, “Shoplifters”, “Sicilian Ghost Story”, “Western”, “The Wild Boys” y “Zama”.

La International Cinephile Society es una organización online de críticos de cine profesionales y periodistas de todo el mundo fundada en 2003 que cada año rinde homenaje al mejor cine estadunidense e internacional.

Los ganadores de los 16 Premios ICS se anunciarán el 3 de febrero de 2019.