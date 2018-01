Rose McGowan llama 'hipócritas' a famosas que vistieron de negro en los Golden Globes

Todas -o casi todas- las actrices que acudieron a la gala de los Globos de Oro vistieron de color negro en señal de repulsa contra las agresiones sexuales perpetradas durante años por poderosas personalidades de Hollywood, como es el caso de Harvey Weinstein.

Una reivindiación que para Rose McGowan, una de las primeras en destapar el escándalo al acusar al citado productor de haberla violado cuando tenía 23 años, no fue más que una "farsa".

And not one of those fancy people wearing black to honor our rapes would have lifted a finger had it not been so. I have no time for Hollywood fakery, but you I love, .@AsiaArgento #RoseArmy https://t.co/9e0938y5sI — rose mcgowan (@rosemcgowan) 8 de enero de 2018





"Nadie debería olvidar que fuiste la primera en romper el silencio. Cualquiera que intente minusvalorar tu trabajo es un enemigo del movimiento. Me diste el coraje necesario para hablar. Estoy de tu lado hasta que me muera", escribió en Twitter Asia Argento, también denunciante de Weinstein, citando a la propia McGowan.



La actriz de origen italiano recogió el guante y respondió: "Y ninguna de esas personas elegantes vistiendo de negro para protestar por nuestras violaciones habría levantado un dedo si no hubiera sido así. No tengo tiempo para la farsa de Hollywood", aseguró en su cuenta de la mencionada red social.



Otros nombres relevantes en Hollywood, como son Corey Feldman o Rosanna Arquette, respondieron a la llamada en redes sociales asegurando que ellas tampoco habían sido invitadas a los Globos de Oro 2018. "No, no fuimos invitadas. Annabella, Daryl... ninguna de nosotras lo fue", explicó Arquette.



McGowan, conocida por la serie Hechiceras, remató el alegato arremetiendo contra algunas actrices que, a su juicio, no son más que hipócritas.

"Su silencio es el problema. Aceptan un premio falso y no provocará ningún cambio real. Desprecio su hipocresía. Quizás deberían usar Marchesa", dijo en referencia a la marca de moda de la exesposa de Weinstein, Georgina Chapman.

/afa