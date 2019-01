Sigue aquí el detalle de los premios Critics' Choice Awards 2019

El próximo domingo 13 de enero se llevarán a cabo la edición 24 de los Critics' Choice Movie Awards, los premios de la Crítica Cinematográfica entregados por la Broadcast Film Critics Association.

La cinta The Favorite de Yorgos Lanthimos lidera las nominaciones con 14 presencias; le siguen Black Panther con 12 nominaciones, First Man con 10 y Mary Poppins, A star is born y Vice con nueve.