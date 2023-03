SOY | Erik Hirschhorn espera cargar algún día el Óscar

Recrear mundos con personajes llenos de contrastes es una de las virtudes de Erik Hirschhorn, un joven cineasta mexicano que supo desde niño que el séptimo arte sería donde podría plasmar todo lo que pasaba por su mente.

Desde corta edad demostró su pasión por el teatro; actuar y bailar se convirtieron en sus grandes pasiones, las cuales a su vez lo motivaron a escribir y lograr su formación como guionista.

“Del teatro saqué las ganas de contar historias al público. Empecé a tomar cursos de cine a los 14 años y salí muy ilusionado para ponerme retos a mí mismo. Estudié la prepa y al mismo tiempo cine y cuando hice mi primer largometraje, a los 16 años, dije de aquí soy”, narra.

Sus primeros proyectos los realizó durante la preparatoria y universidad. En 2016, a sus 18 años, escribió, produjo y dirigió su primer cortometraje titulado Standpoint, el cual obtuvo diversos reconocimientos en festivales de cine a nivel internacional, como el premio a Mejor cortometraje, Mejor director, Mejor actriz de reparto, Mejor actriz y Mejor cinematografía en el Idyllwild International Festival of Cinema.

Luego presentó Socorro, su segundo cortometraje en 2018, un drama que aborda los temas de los migrantes mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos. Este trabajo participó también en festivales, siendo ganador del Festival Internacional de San Luis Potosí.

Después le siguió Nahjum en 2020, proyecto el cual escribió y produjo, y fue seleccionado para participar en distintos festivales.

“Creía en mi visión, pero no me imaginé que podía llegar a darle la vuelta al mundo. Uno cuando empieza en esto es muy inocente y no sabes a lo que te estás enfrentando, pensaba que tenía todo en la bolsa, pero no es fácil. Sin embargo, mis proyectos tuvieron mucho éxito en festivales y han ganado premios, una de las cosas que llamó la atención fue que a mi corta edad hablara de temas como la guerra y de dramas enfocados en cosas en las que un adolescente por lo regular no piensa”, afirma Hirschhorn.

Dice que recibió apoyo de sus maestros y de su familia, quienes han estado presentes a lo largo de su corta carrera.

El mejor consejo viene de alguien con la misma experiencia que tú y es regresar a esa inocencia que uno tiene de niño y aventarse al abismo

En esto no te haces solo. No creía en el criterio de mis compañeros, quería el consejo de gente que tuviera más tablas y me di cuenta de que el mejor consejo viene de alguien con la misma experiencia que tú y es regresar a esa inocencia que uno tiene de niño y aventarse al abismo

El creativo afirma que escribir un guión es lo que más le apasiona y que en ocasiones no planea la historia, sino que de su mente van surgiendo ideas que van dando forma a cada escena.

“Cada proyecto es diferente; cuando hice mi primer corto no planeé la historia, comencé a escribir y una idea me llevaba a la otra. No sabía si tenía uno o dos puntos clave, pero no hubo planeación, escribí la primera página y de ahí surgió todo.

“En mi segundo proyecto, Socorro, sí me dediqué a escribir y a escribir hasta que uno de mis mejores amigos me dijo que la historia tenía que pasar en tiempo real, en suceso de tres horas y ahí se hicieron muchos ajustes, pero escribir puede darse de manera diferente”.

En Standpoint buscó recrear la Praga y la Polonia de 1940 y las trayectorias de la gente que huía de los nazis. Su personaje principal es Aliza, una bailarina judía que intenta escapar de la Polonia ocupada por los nazis, con la esperanza de llegar a una audición del American Ballet en Praga.

“Convertir California en Europa fue un riesgo que decidí tomar, no tenía otra alternativa, mi mayor reto día con día, es la competencia conmigo mismo, el evitar la comparación a los proyectos pasados, no confiar y no comparar mis trabajos, que tal vez no fueron lo que la gente esperaba ver”.

Confiesa que al público muchas veces no se le puede dar ni lo que quiere ver, ni lo que quiere escuchar.

“Es muy distinto ir por el comentario de la crítica o hacer una película con temática que el público quiera escuchar, que querer satisfacer a un público mayor con un drama o una filosofía para generaciones que entienden más de cine”.

Dice que un ejemplo de ello es la nueva cinta del mexicano Alejandro González Iñarriú, Bardo.

“Bardo no fue hecha para el público, ni para entretenerlo, habla del ego de su director, habla mucho de él con una historia y con mucho fondo que a final de cuentas es para el amante del arte y el cine, más que para el público en general, a mí me gusta. Es más abierta a la interpretación y a la discusión”.

Al público muchas veces no se le puede dar ni lo que quiere ver, ni lo que quiere escuchar

Actualmente, Erik radica en los Ángeles y piensa alcanzar un sitio en el cine de Hollywood, en lo cual coincide en que si no fuera por los mexicanos que han ganado el Óscar en esta industria sería más complicado.

“Iñárritu, Del Toro y Cuarón abrieron un camino para los nuevos talentos como yo en Estados Unidos, y creo que gracias a ellos la industria hollywoodense se dio cuenta de que México tiene una gran oferta en términos creativos y que puede aportar bastante”.

Sus favoritas para el Óscar

Sobre lo que se piensa que pasará en los premios Óscar, el director habla de sus favoritos, de lo imperdible en el cine y sel panorama para México dentro de estos premios:

“La película dirigida por el maestro del cine Steven Spielberg, The Fabelmans, es una historia basada en sus primeros acercamientos al séptimo arte. Como cineasta, esta es una película con la que pude identificarme y estoy seguro de que a cualquier otro apasionado al séptimo arte le traerá recuerdos de sus comienzos o le inspirará profundamente”.

“Considero a Tar una obra maestra. Es un filme multifacético con mucha profundidad y con una actuación estelar de Cate Blanchett, quien alcanza un nuevo nivel en su ya impresionante trayectoria. Una película que sobrepasó mis altas expectativas como apasionado al género del drama”.

Pero una imperdible para Erik es The Banshees of Inisherin, la cual considera la cinta más interesante del año para los aficionados del drama y del humor negro, con una premisa simple e íntima, con una gran metáfora de trasfondo, un guión inteligente y profundo, aunque lo que más destaca es la actuación de Colin Farrell, Kerry Condon, Barry Keoghan y Brendan Gleeson, que para él son un elenco sensacional, ya que todos se encuentran nominados en sus respectivas categorías como Mejor Actor, Mejor Actriz y Actor de reparto.