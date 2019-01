Escucha aquí la música definió al México de los años 70 en Roma

Este martes se dieron a conocer las nominaciones a la entrega 91 de los Premios Oscar, en la cual "Roma", del director mexicano Alfonso Cuarón, compite en 10 categorías, por lo que la plataforma Spotify invita a sus escuchas a dar un recorrido musical por la película con su banda sonora.

Sin duda una pieza clave en la ambientación del filme de Cuarón, fue la música que definió al México de los años 70, la cual jugó un papel principal en los momentos más emotivos y aquellos en donde no hizo falta diálogo, señala un comunicado.

El "soundtrack", disponible en Spotify, reúne 19 canciones: "Te he prometido" con Leo Dan, "Más bonita que ninguna" con Rocío Durcal, "No tengo dinero" con Juan Gabriel, "La nave del olvido" con José José, "Gracias" con Rigo Tovar y "Sombras" con Javier Solís.

Asimismo, "Yellow River" con Christie, "I don’t know how to love him" con Yvonne Elliman, "Corazón de melón" con la Orquesta Pérez Prado, "Los ojos de Pancha" con el Trio Chicontepec, "Mammy Blue" con Roger Whittaker, "Those were the days" con The Ray Conniff Singers, y "La suegra" con Elbert Moguel y Los Strwck.

También "La casa del sol naciente" con Javier Bátiz, "Ciudad perdida" con La Revolución De Emiliano Zapata, "Vamos a platicar" con Los Socios Del Ritmo, "Mi corazón es un gitano" con Lupita D’Alessio, "Cuando me enamoro" (Quando M’Innamoro), con Angélica Maria y "Mar y Espuma" con Acapulco Tropical.