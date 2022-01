Sundance celebra el cine a la distancia

“El Festival de Sundance va a presentar los mejores trabajos que pueda y por cualquier medio que sea necesario”, dice Tabitha Jackson, la directora de este encuentro cinematográfico que ayer comenzó en línea las actividades de su edición 2022.

A un par de semanas de arrancar la competencia de cine más importante del cine indie, el Festival de Sundance anunció la cancelación de su formato presencial, pasando de híbrido a uno totalmente virtual. La cuarta ola de Covid-19 los alcanzó y los planes de reunir a los artistas con las distribuidoras más importantes del cine y la prensa extranjera se esfumaron.

No es la primera vez que Sundance se vivirá así. Hace un año no hubo otra opción y todas las funciones fueron en línea. Fue un año histórico, no sólo por el formato online, sino porque Coda, que se llevó cuatro premios en esa edición, rompió un récord de venta cuando Apple Tv+ adquirió su distribución por 25 millones de dólares, la cifra más alta de su historia.

“En cuanto vimos los números de contagios y el alto nivel de transmisión que estaba ocurriendo en Park City (ciudad de Utah donde se realiza el festival), nos dimos cuenta que sería irresponsable realizar la edición ahí. Así que nos tuvimos que adaptar”, explicó la directora de Sundance en una conferencia de prensa virtual.

Lo importante era reunir a la comunidad artística, no importa cómo, aseguró Tabitha Jackson en la presentación de la edición 2022. “Vemos este festival como 10 días de encuentro en el que todos nos unimos para crear las condiciones, el combustible para que este trabajo siga ardiendo”.

“Lo hemos hecho 37 veces antes. Y la cultura cambia. Así que si lo hacemos bien este año, a pesar de todos los pronósticos, al final de este hermoso encuentro cinematográfico yacerán los inicios de un cambio y mañana nuestra espiral seguirá expandiéndose”.

Durante la presentación de Sundance 2020, Joana Vicente, una de las CEO del Instituto Sundance, recordó que el festival se ha convertido en una plataforma para artistas emergentes, por lo que es importante seguir impulsando historias a pesar de las adversidades.

“Aun con que la sede de este festival cambió recientemente, sigue siendo el mismo. Nos unimos para celebrar trabajos extraordinarios, elevando voces independientes y honrando el poder central de contar historias”, afirmó.

El Festival de Sundance 2022 se extenderá hasta el 30 de enero. Este viernes estrena el documental 32 sounds, dirigido por el ganador del Oscar Sam Green; una experiencia inmersiva pensada para audífonos que explora el poder del sonido para percibir nuestro entorno.

Su primera jornada de 10 días incluirá el estreno del documental dirigido por Eva Longoria sobre la rivalidad entre Julio César Chávez y Oscar de la Hoya y su influencia en la cultura mexicaomericana, así como el debut como director de Jesse Eisenberg, When you finish saving the world.