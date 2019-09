Supera Festival de Cine de Morelia recorte presupuestal

Con un importante recorte presupuestal, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) anunció ayer la programación que formará parte de su edición número 17 y que tendrá lugar del 18 al 27 de octubre.

Este año, el encuentro fílmico donde se han presentado las cintas ganadoras al Oscar Roma, La forma del agua y Birdman, contará con un presupuesto de 34 millones de pesos, de los cuales el 56% proviene de la iniciativa privada, mientras que el resto será apoyo del gobierno federal, estatal y municipal, informaron sus organizadores.

El festival anunció que entre los invitados internacionales que visitarán Morelia este año destacan el director Luc Dardenne, galardonado este año como Mejor Director en el Festival de Cannes por su cinta El joven Ahmed, la cual será la cinta inaugural de este encuentro.

El guionista James Ivory, ganador del Oscar por su trabajo en Llámame por tu nombre, también será uno de los invitados especiales de esta edición, quien presentará un ciclo con películas como Shakespeare Wallah y Mr. and Mrs. Bridge. Además el guionista chileno encargado de cintas como Gloria y Una mujer fantástica, presentará el filme Ella es Cristina, producido por Salma Hayek.

El FICM también realizará un homenaje a Agnès Varda, presentando la cinta Cléo de 5 a 7 así como el estreno en México de Varda por Agnès, donde estará presente su hija y productora Rosalie Varda.

En los estrenos mexicanos destaca la cinta El diablo entre las piernas, de Arturo Ripstein, estrenada en el Festival de Cine de Toronto. Además de la cinta No one left behind, de Guillermo Arriaga, que tuvo una función especial en el Festival de Venecia; El actor principal, de Paula Markovitch; El son del chile frito, de Gonzalo Ferrari; y Cindy la regia, de Catalina Aguilar Mastretta.

De los estrenos internacionales destacan Parasite, de Bong Joon-ho, ganadora de la Palma de Oro del pasado Festival de Cine de Cannes y Bacurau, galardonada con el Premio del Jurado en este mismo certamen. Así como The lighthouse, protagonizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson; A hidden life, de Terrence Malick y Motherless Brooklyn, segundo largometraje dirigido por Edward Norton.

Asimismo, la competencia oficial estará conformada por 60 cortometrajes, 11 documentales, 14 obras michoacanas y nueve largometrajes que serán presentados por más de 100 realizadores mexicanos.

El jurado estará conformado por el mexicano ganador del Oscar, Eugenio Caballero, así como por la nominada al premio de la Academia, Marina de Tavira.

A la lista se suman la directora Lila Avilés, quien representará a México en los Premios Oscar y Goya 2020 y el realizador nominado a la Cámara de Oro en Cannes, Jorge Michel Grau, quien además presentará su película Perdida.