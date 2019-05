Surcoreano Bong Joon-Ho gana la Palma de Oro de Cannes con "Parasite"

Cannes, Francia.- El director surcoreano Bong Joon-Ho ganó este sábado la Palma de Oro de la 72 edición del Festival de Cannes por "Parasite", entregada por el presidente del jurado, el director mexicano Alejandro González Iñárritu, y por la actriz francesa Catherine Deneuve.

La cinta de Bong Joon-Ho venció al favorito, el director español Pedro Almodóvar por "Dolor y Gloria", quien por sexta ocasión se le va este premio.

Son seis intentos en vano para Almodóvar, de 69 años, el primero de ellos con "Todo sobre mi madre" en 1999 (premio a la mejor dirección).

Los otros ganadores

Gran Premio del Jurado: Atlantique, de Mati Diop.

Premio del Jurado: “ex aequo" a Bacurau, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, y Les misérables, de Ladj Ly.

Premio a mejor dirección: Jean-Pierre y Luc Dardenne por Le jeune Ahmed.

Premio a mejor actor: Antonio Banderas por Dolor y gloria.

Premio a mejor actriz: Emily Beecham por Little Joe.

Premio a mejor guión: Céline Sciamma por Portrait de la jeune fille en feu.

Mención especial del Jurado: Elia Suleiman por It Must be Heaven.

Cámara de Oro a la mejor ópera prima: Nuestras madres, de César Díaz.

Palma de Oro al mejor cortometraje: The Distance Between Us and the Sky, de Vasilis Kekatos.

Mención especial de cortometraje: Monstruo Dios, de Agustina San Martín.