Temporada de premios 2020: Ellos son los nominados al Oscar

Joker lidera las nominaciones a los Oscar con once candidaturas

Los Ángeles.- Joker lideró este lunes las nominaciones a los Óscar con once candidaturas seguida de "The Irishman", "1917" y "Once Upon a Time... in Hollywood", que tienen diez menciones por cabeza, anunció la Academia de Hollywood.

La película española "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, será candidata en dos apartados: mejor cinta internacional y mejor actor con Antonio Banderas.

Aquí ⬇ la nota completa

​