Terry Gilliam inaugura el Festival Internacional de Cine Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.- Después de un año de espera, dio inició el esperado 7mo Festival Internacional de Cine de Los Cabos, el cual se vistió de manteles largos con la presencia del visionario director Terry Gilliam quien recibió el tributo Exceptional Contribution to Cinema History, dado así comienzo a cuatro días que reúnen las películas más reconocidas del año en el mundo entero.

La alfombra roja fue el preámbulo para la inauguración oficial en el Pabellón Cultural de Cabo San Lucas, donde se vieron desfilar famosos como Darío Yazbek, Julio Bracho, el homenajeado Terry Gilliam.

Durante la gala de inauguración se otorgaron dos esperadas preseas: la distinción , a Piers Handling, director del Festival Internacional del Cine de Toronto, y el Tributo al visionario, estrambótico e irreverente director Terry Gilliam, quien presentará durante esta edición el estreno en México de su más reciente producción, . Outstanding Work In The Film Industry Exceptional Contribution to Cinema History The Man Who Killed Don Quixote

Después de más de casi dos horas de alfombra roja, inició la ceremonia inaugural en donde hicieron uso de la voz autoridades de Los Cabos y Baja California Sur, quienes dieron la bienvenida a todos los asistentes que una vez más se reunieron para disfrutar de la extraordinaria selección de películas que este evento ofrece, y quienes por 4 días podrán explorar las posibilidades de vinculación profesional que la zona de industria ofrece.

Para cerrar con broche de oro se proyectó el estreno en México The Favourite del reconocido director Yorgos Lanthimos, película ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, protagonizada por Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman.

Más de 80 proyecciones, además de paneles, conferencias y un mercado de industria, complementan la personalidad única de un Festival que contribuye a poner a México en la mira internacional como un destino cultural.