Tienen un nueva Arma Mortal; Sean William llega a la 3ª temporada

Luego de la salida de Clayne Crawford de la serie Arma mortal, los productores de la serie decidieron revitalizar la serie basada en la cinta homónima que fuese protagonizada en 1987 por Mel Gibson, y que sigue a dos policías completamente distintos que deben trabajar juntos por primera vez.

Foto: Cortesía

La respuesta la encontraron en Seann William Scott, reconocido mundialmente por su trabajo como Stifler en la saga de American Pie. Para el actor de 42 años, integrarse a esta serie que mezcla la acción y la comedia ha sido algo inesperado, pero también significa un arduo trabajo, una vez que Wesley Cole, su personaje es alguien difícil para seguirle el paso.

“Físicamente es un reto porque mi personaje es muy físico, pero eso me encanta. Regularmente me toca hacer papeles que les patean el trasero, pero ahora yo soy el que patea traseros y eso me gusta”, dijo el actor durante un breve descanso del rodaje de esta temporada que hoy se estrena a medianoche por Warner Channel.

Seann William admite que Wesley Cole es algo muy distinto en su carrera, pues “para mi es muy listo y yo nunca había interpretado personajes listos; todos los papeles que he hecho han sido unos idiotas”, dice bromista. Lo cierto es que esto no exime a la serie de ofrecer un ritmo dinámico en los 13 episodios que compondrán la tercera entrega.

“Wesley es muy divertido en ciertos momentos. No veo mucho cambio de las dos primeras porque hay mucha comedia, acción, drama, así es que probablemente siga en el mismo camino”, asegura sobre este personaje que traerá sus conocimientos de la CIA para resolver nuevos casos que tocarán fibras personales. A pesar de su entusiasmo, el actor prefiere mantenerse hermético ante su nuevo papel, pues espera que los fans puedan disfrutarlo y descubrirlo por sí solo.

Foto: Cortesía

Creo que al público realmente le va a gustar el personaje. Él tiene un pasado muy interesante y es muy buen tipo. No me gustaría decir mucho sobre eso porque prefiero que la gente lo vea

Matthew Miller, creador y productor ejecutivo, adelanta que la tercera temporada se ubicará luego de la muerte de Martin Riggs (Crawford) y tendrá como eje conductor al otro agente, Roger Murtaugh (Damon Wayans).

“Él está en un momento muy diferente de su vida porque tiene que superar lo sucedido a su compañero; eso lo vuelve muy sensible y está arruinado por eso”. Sin embargo adelanta que la llegada de Wesley Cole traerá un nuevo brillo en su historia. “Roger piensa que jamás volverá a tener un buen compañero, necesita a alguien que lo saque de su hoyo. Y eso es precisamente lo que hace el personaje de Seann”.