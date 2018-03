Time's Up creó un momento histórico en el cine: Steven Spielberg

Steven Spielberg ha sido la última voz de Hollywood en hacer público, de nuevo, su apoyo al movimiento Time's Up.

Durante una entrevista concedida en Londres, el prestigioso director agradeció el "momento histórico" que se está viviendo en la actualidad gracias al movimiento que, asegura, su mujer y él apoyaron desde un principio.



"Ha sido un año rico y diverso para el cine y para el género y la raza, y especialmente para hablar. Gracias, Time's Up. Desde el principio estábamos muy a bordo mi esposa Kate y yo. Esto es más importante de lo que ninguno de nosotros puede concebir. Creo que en 10 años miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta de qué momento decisivo estamos viviendo juntos en este instante", afirmó durante los Rakuten TV Empire Awards donde fue galardonado.



Cientos de mujeres con reconocido prestigio en Hollywood lanzaron la iniciativa Time's Up el pasado mes de enero, tras destaparse el escándalo de acusaciones de carácter sexual contra el productor Harvey Weinstein.

Una de las primeras signatarias que respaldaron la campaña no fue otra que Kate Kapshaw, la esposa de Steven Spielberg.



El director estuvo presente en el evento organizado por Rakuten para recoger el premio 'Legend Of Our Lifetime' en reconocimiento a toda su carrera. Star Wars: Los últimos Jedi fue el gran vencedor de la noche. La cinta dirigida por Rian Johnson se alzó con el premio a mejor película, Daisy Ridley recibió el galardón a mejor actriz y Mark Hamill recogió el trofeo Empire Icon.

