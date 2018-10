Todo lo que debes saber del estreno de Aquaman

La mítica Atlántidaresurgirá a través de Aquaman, producto de un amor que nunca debió ser consumado, y quien descubrirá aquel mundo donde pertenece para ser más que un rey; un héroe.



Desde la cuenta oficial de Warner Bros en Youtube, se publicó el tráiler extendido de Aquaman, en la que muestra detalles sobre lo que será la primera película en solitario de este superhéroe.

James Wan nos mostró por cinco minutos de lo que se tratará el impresionante mundo acuático; Atlantis.

La cinta del superhéroe acuático del Universo DC está protagonizada por el actor hawaiano Jason Momoa yrevela la historia original de Arthur Curry, quien es mitad humano y mitad Atlante, quien encontrará su destino, uno que no solo lo obligará a enfrentarse a quién realmente es.

Jason comparte escenascon Amber Heard como Mera, Willem Dafoe como Vulko, miembro del trono Atlante; Patrick Wilson como Orm/El Señor del Océano, el actual Rey de Atlántida; Dolph Lundgren como Nereus, el rey de la tribu Atlante Xebel; Yahya Abdul-Mateen II como el vengativo Black Manta; Nicole Kidman como la madre de Arthur, Atlanna; y Temuera Morrison como el padre de Arthur, Tom Curry.

¿Quién es Aquaman?

“Un hijo de la tierra. Un rey de los mares. Él es el protector de lo profundo”



A Son of the Land...

A King of the Seas...

He’s the Protector of the Deep.



Something arrives tomorrow. #Aquaman pic.twitter.com/cFsiH0e2jQ — James Wan (@creepypuppet) October 4, 2018

Aquaman nació en 1941 en el More Fun Comics #73 , una publicación que también serviría de cuna para otros héroes de DC como el Doctor Destino, Green Arrow o el Espectro. En esta época, la Edad de Oro de los cómics, Aquaman era el hijo de un explorador submarino, cuyo padre descubrió el secreto para respirar bajo el agua y también para hablar con los peces. Se enfrentaba principalmente a submarinos alemanes y japoneses, apoyando a los Aliados durante la II Guerra Mundial.



Ahora el director de la película; James Wan, quien es conocido por producir El Conjuro 2, escribir Saw: Juego macabro y dirigir Rápidos y furiosos 7, ha decidido crear la nueva versión del Atlante.

Como el mundo de DC no ha logrado desbancar a los creadores de Thor y Capitán América, Warner Bros apostó por esta producción para contrarrestar la hegemonía que han provocado los éxitos taquilleros de Marvel Studio.

La película de Aquaman se estrenaría el 27 de julio de 2018, pero desde el 2016 la fecha de lanzamiento se ha movido por cuestiones de producción; y ahora finalmente se ha confirmado que la cinta estará en la pantalla grande este 19 de diciembre de 2018.