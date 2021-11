Todos podemos ser Cazafantasmas: Jason Reitman

MORELIA, Mich. Durante muchos años cuestionaron a Jason Reitman si realizaría una película de Ghostbuster para seguir el legado de su padre, Ivan Reitman, que realizó las primeras dos entregas. “Me han preguntado eso más veces que cómo estoy”, bromea el director en una conferencia con prensa mexicana.

Y aunque por años se negó a hacerlo, cuando murió Harold Ramis, el actor que interpretaba a Egon Spengler y uno de los guionistas de la historia original, su mente viajó a las ideas que dieron forma lo que hoy es Ghostbusters: El legado.

De repente me di cuenta de estos personajes que flotaban en mi mente, siempre había visto los equipos de protones, el ectomobile, pero no sabía quiénes eran estos personajes. Y de repente me di cuenta que eran la familia Spengler los que estaba detrás

Teniendo eso en mente y considerando a su hija de entonces 12 años, el director quebequense escribió junto a Gil Kenan un guion con una joven protagonista femenina que inspirara a otras niñas de su edad.

“Cuando comencé la película me di cuenta que quería hacer una heroína para ella, una película acerca de una joven que fuera científica, muy inteligente, brillante y que no se le comprendiera. Que fuera una heroína, porque no todos nacemos con las apariencias de Thor o la Mujer Maravilla, pero todos podemos ser Cazafantasmas, así que quería hacer ese tipo de película para mi hija”.

Jason Reitman, que ha dirigido cintas como Juno y Amor sin escalas, por las que fue nominado a los premios Óscar, dijo que siempre ha sido de su interés contar historias sobre mujeres, “El papel de la mujer siempre ha sido importante para mí. En mi vida he estado rodeado de mujeres brillantes y queremos contar esas historias; es necesario escuchar a las mujeres y empoderarlas”.

Al ser cuestionado sobre el futuro de la franquicia, el director dijo que esta película es un capítulo que cierra algunas historias que iniciaron en los años ochenta con las primeras dos entregas “pero abre la posibilidad para muchas otras historias en el futuro”.

“Y personalmente lo que me gustaría ver son películas de Cazafantasmas de todo el mundo. Creo que todas las culturas tienen relaciones con lo desconocido y lo sobrenatural y me gustaría ver ese tipo de historias”.

El cineasta se encuentra en Morelia para presentar su película como la función de clausura de la decimonovena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia que concluye esta tarde. Jason Reitman agradeció estar presente en un festival para promover su cinta, pues cuando inició su carrera forjó su prestigio a través de estos encuentros cinematográficos.

“Durante años realmente quería definirme como cineasta a través del sistema de festivales de cine. Es casi irónico que ahora esté aquí en un festival de cine con una película de Cazafantasmas”.

Ghostbusters: El legado estrenará en salas comerciales el 18 de noviembre en todo el país luego de posponer su estreno en cuatro ocasiones por la pandemia de Covid-19.





