'Transformers' lidera nominaciones a los premios Razzie, lo peor del cine en el 2017

Los Ángeles.- La película “Transformers: The last Knight” encabeza la lista a los premios Razzie a lo peor del cine en el 2017 con nueve nominaciones, informó la Fundacion Golden Raspberry.

Este día y como es habitual a unas horas de las nominaciones al los premios Oscar, la Fundación Golden Raspberry reveló su lista del cine de deshonor en el último año.

En su 38 edición, los premios Razzie dieron a conocer el más alto número de postulaciones para “Transformers: The last Knight”, para Tom Cruise en la más reciente versión de “La momia” y para “Fifty shade darker”.

Además fueron nominados a las peores actuaciones Johnny Depp por “Piratas del Caribe: Dead Men Tell No Tales”, Jennifer Lawrence por “Mother!” y Emma Watson por "The Circle".

La entrega de trofeos se celebrará el próximo 3 de marzo, un día antes de la ceremonia del Oscar, y en donde es habitual que no asistan los “ganadores”.

“Fifty Shades Darker”, la segunda entrega de la saga de romance con temas para adultos, obtuvo ocho nominaciones.

Esta competirá con "Transformers", la película de acción y terror "The Mummy" (que recibió siete postulaciones Razzie), la comedia “Baywatch” y “The Emoji Movie” para la peor película.

La categoría de peor actor está llena de celebridades: Mark Wahlberg ("The Last Knight"), Johnny Depp ("Piratas del Caribe: Dead Men Tell No Tales") y Tom Cruise ("The Mummy"), además de Jamie Dornan ("Fifty Shades Darker") y Zac Efron ("Baywatch").

Las películas de “Transformers” tienen una larga historia con los Razzies. La última película, "The Age of Extinction de 2015", también compitió en el campo con siete nominaciones.

En aquel año perdió como la peor película ante “Saving Christmas”. En 2010, “Revenge of the Fallen” ganó tres de sus siete categorías de Razzie, incluida la peor película.

“Dark of the Moon” tuvo ocho nominaciones en 2012, pero se fue con las manos vacías.

La primera película de "Transformers" solo logró una nominación de Razzie en 2008: el peor actor de reparto para Jon Voight.

Aquí la lista completa:

Peor película

Vigilantes de la playa

La película Emoji

Cincuenta sombras más oscuras

La momia

Transformers: The Last Knight

Peor actriz

Katherine Heigl (Inolvidable)

Dakota Johnson (Cincuenta sombras más oscuras)

Jennifer Lawrence (¡madre!)

Tyler Perry (Boo 2! A Madea Halloween)

Emma Watson (El Círculo)

Peor actor

Tom Cruise (La Momia)

Johnny Depp (Piratas del Caribe: los hombres muertos no cuentan los cuentos)

Jamie Dornan (Cincuenta sombras más oscuras)

Zac Efron (Vigilantes de la playa)

Mark Wahlberg (Daddy's Home 2 y Transformers: The Last Knight)

Peor actor de reparto

Javier Bardem (¡madre! Y Piratas del Caribe: los hombres muertos no cuentan ningún cuentos)

Russell Crowe (La Momia)

Josh Duhamel (Transformers: The Last Knight)

Mel Gibson (Daddy's Home 2)

Anthony Hopkins (Collide and Transformers: The Last Knight)

Peor actriz de reparto

Kim Basinger (Cincuenta sombras más oscuras)

Sofia Boutella (La Momia)

Laura Haddock (Transformers: The Last Knight)

Goldie Hawn (Snatched)

Susan Sarandon (Una mala mamá de Navidad)

Peor combo en pantalla

Cualquier combinación de dos personajes, dos juguetes sexuales o dos posiciones sexuales (Fifty Shades Darker)

Cualquier combinación de dos humanos, dos robots o dos explosiones (Transformers: The Last Knight)

Dos emojis desagradables (La película de Emoji)

Johnny Depp y su rutina gastada de borrachos (Piratas del Caribe: los hombres muertos no cuentan los cuentos)

Tyler Perry y el viejo vestido andrajoso o la peluca gastada (Boo 2! A Madea Halloween)

Peor nueva versión o secuela

Vigilantes de la playa

Boo 2! Una Madea de Halloween

Cincuenta sombras más oscuras

La momia

Transformers: The Last Knight

Peor director

Darren Aronofsky (¡madre!)

Michael Bay (Transformers: The Last Knight)

James Foley (Cincuenta sombras más oscuras)

Alex Kurtzman (La Momia)

Tony Leonidis (La película de Emoji)

