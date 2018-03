Tras acusación de abuso sexual, Cate Blanchett defiende a Woody Allen

No son pocas las estrellas de Hollywood que han renegado de Woody Allen y que, después de que las acusaciones de abusos sexuales que su hija adoptiva, Dylan Farrow, dirigó contra él volvieran a salir a la luz, han anunciado que no volverán a trabajar a sus órdenes.

Sin embargo, otros como Cate Blanchett defienden al cineasta asegurando que "las redes sociales no pueden ser juez y jurado" de estos temas.



En una entrevista, concedida a CNN, le preguntaron a Blanchett sobre cómo afrontaba el hecho de ser una defensora de movimientos como el #MeToo o el Times'Up y "quedarse callada" ante las acusaciones vertidas contra Allen, a cuyas órdenes trabajó en Blue Jasmine, cinta que le valió el Oscar. La actriz respondió que "no sabía nada de esas acusaciones" cuando estuvo bajo la dirección del cineasta.



"No creo que me haya quedado callada. Cuando trabajé con Woody Allen, no sabía nada de las acusaciones, salieron cuando se estrenó la película y en su momento dije que era una situación muy dolorosa y complicada para la familia, que espero que sean capaces de resolver", aseguró Blanchett.



"Y si estas acusaciones necesitan reexaminarse, algo que, según tengo entendido, ha pasado por los juzgados, estoy absolutamente a favor de que se reabra el caso... Estos abusos deben ir a los tribunales", confesó la actriz en la entrevista en la que también mostró en contra de cómo las redes sociales están tratando estos casos.



"Las redes sociales son fantásticas para concienciar a la gente, pero no son juez y jurado", sentenció.



Blanchett se puso bajo las órdenes de Allen en 2013 con Blue Jasmine, una cinta que la llevó a conseguir el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA a Mejor actriz.



Además de Blanchett, han sido muchas las estrellas que se han pronunciado sobre las acusaciones de abuso sexual a Allen. Y muchas de ellas han asegurado que no volverán a trabajar con el cineasta como Mira Sorvino (Poderosa Afrodita), Greta Gerwig (A Roma con amor), David Krumholtz (Wonder Wheel), Colin Firth.



Además, Timothee Chalamet y Rebecca Hall, que protagonizan A Rainy Day in New York, han afirmado que donarán su sueldo del filme de Allen a la campaña Time's Up, así como a un centro en defensa de los derechos del colectivo LGTB de Nueva York y a la organización en contra de los abusos sexuales RAINN.

/afa