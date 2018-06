"Trump podría estar entre los mejores presidentes de EU", afirma David Lynch

El cineasta David Lynch dijo que Donald Trump podría convertirse en uno de los más grandes presidentes en la historia de Estados Unidos, con lo que se ganó el elogio instantáneo del líder republicano, rechazado por gran parte de Hollywood.

El enigmático director de cine declaró al diario The Guardian, en una entrevista publicada el fin de semana, que aunque no está seguro sobre el trabajo que el magnate está realizando en el cargo, su llegada podría allanar el camino para una gran reforma.

Podría convertirse en uno de los mejores presidentes de la historia porque ha alterado tanto las cosas. Nadie puede contrarrestar a este tipo de manera inteligente

“Director David Lynch: Trump Could Go Down as One of the Greatest Presidents” https://t.co/AcgnIZNh6e — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de junio de 2018

Después de tuitear su aprobación, Trump bromeó durante un mítin con simpatizantes en Carolina del Sur: "Ahí termina su carrera en Hollywood".

"Ahora parece creer que Trump pudo haber sido la elección correcta después de todo", sostuvo el mandatario frente a los aplausos y algarabía de la multitud.



Lynch, considerado como uno de los mejores cineastas estadounidenses de su generación, le aseguró al diario londinense que no podía recordar a quién votó en las elecciones presidenciales de 2016, si bien recordó que en las primarias demócratas se inclinó por Bernie Sanders por sobre Hillary Clinton.

"Nuestros supuestos líderes no pueden llevar adelante el país, no pueden hacer nada. Son como niños. Trump ha demostrado todo esto", afirmó.

