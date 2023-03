Un Óscar contra Putin

La cinta, dirigida por el canadiense Daniel Roher, es una investigación que repasa el ascenso político de Alexéi Navalni, el atentado al que sobrevivió y su posterior encarcelamiento.

"Y hay alguien que no pudo estar con nosotros esta noche: El líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, quien permanece en régimen de aislamiento por lo que llama, quiero asegurarme de citar sus palabras correctamente, 'la injusta guerra de agresión de Vladimir Putin en Ucrania'", dijo Roher al recibir el premio.

En prisión desde hace más de dos años, Navalni, de 46 años de edad, fue detenido en Rusia a su regreso de Alemania, donde recibió tratamiento por una casi mortal intoxicación de la que responsabiliza al Kremlin.

Dmitri Peskov, Portavoz de la Presidencia rusa





En marzo pasado, fue condenado a nueve años de prisión por cargos de "fraude" que considera ficticios.

"Mi esposo está preso simplemente porque dijo la verdad. Mi esposo está preso simplemente porque defiende la democracia", dijo este domingo Yulia Navalni, esposa del disidente.

Al llevarse el Óscar, esta cinta triunfó sobre All That Breathes, La belleza y el dolor, Fire of Love y A House Made of Splinters.

"Estoy soñando con el día en el que seas libre y nuestro país sea libre. Mantente fuerte", apuntó junto a sus hijos Yulia Naválnaya, la esposa del líder opositor ruso, quien cumple una cadena de 9 años.

Producida por HBO Max y CNN Films, la película se estrenó el 25 de enero de 2022 en el Festival de Cine de Sundance y desde entonces ha ganado galardones como el premio al mejor documental político de los Choice Documentary Awards o el premio al mejor documental en los premios BAFTA.

Kremlin acusa a Hollywood de politizar el cine

Por su parte, el Kremlin declaró este lunes que la entrega del Óscar a la mejor película documental a la cinta tiene "elementos de politización".

"Me atrevo a suponer que aquí hay elementos de politización del tema", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

De acuerdo con el representante del Kremlin, Hollywood a veces no elude "politizar su trabajo".

Peskov agregó que no puede opinar sobre la calidad de la película:

"No puedo hablar de los méritos cinematográficos de esta cinta, porque no la he visto. No sería lógico que dijera nada más", apuntó.





* Con información de AFP Y EFE.