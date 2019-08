Venecia recibe a Polanski

VENECIA- Sentirse perseguido ayudó a Roman Polanski para su nueva película, J'accuse, estelarizada por Louis Garrel, Jean Dujardin y la esposa del director, , Emmanuelle Seigner.

Aunque no acudió a la función de la cinta que se presenta en competencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia, Roman Polanski habló a través de su película.

La trama refleja el agobio que él mismo ha vivido, según relata en las notas de producción de la película que cuenta la historia de Alfred Dreyfus, un joven capitán francés que a finales del siglo XIX fue condenado a cadena perpetua por espiar para Alemania y que se centra en el papel que jugó su coronel para descubrirlo.

"La forma en que la gente me ve, comenzó con la muerte de Sharon Tate (en 1969). La prensa lo cubrió de forma despreciable, sugiriendo que yo era responsable del asesinato", señala el director.

Acusado en 1977 de violar a una adolescente, pesar de que Samantha Geiser admitió que fue una relación consentida, Polasniki fue arrestado, pagó una fianza de 2 mil 500 dólares y escapó de Estados Unidos. Desde entonces, tiene una orden de búsqueda y captura.

Con todo, es difícil no establecer paralelismos entre la historia de Dreyfus y la del propio Polanski, incluso en lo anecdótico: Dreyfus fue deportado a la isla del Diablo; a Polanski le persiguieron las sospechas de satanismo tras el asesinato de su mujer, Sharon Tate, en 1969, por haber hecho una película como Rosemary's Baby.

En el Festival de Venecia, el productor Luca Barbareschi y la actriz y esposa del cineasta, Emmanuelle Seigner, dieron una rueda de prensa en la que Barbareschi resaltó los ecos de la cinta en la actualidad, dado el resurgimiento del antisemitismo y el odio al extranjero y admitió que la forma en la que opera el "aparato de persecución" contra el protagonista le resulta "familiar" al director.

"Es fácil de comprender ese sentimiento de persecución si ves como ha sido su vida", dijo la actriz. Polanski lo explica así en las notas de prensa: "Encuentro en la historia momentos que yo he vivido, veo la misma determinación por negar los hechos y condenarme por cosas que no he hecho".