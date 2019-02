Yalitza puede interpretar el papel que se le pegue la gana: Cuarón

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el cineasta Alfonso Cuarón habló sobre el fenómeno de Yalitza Aparicio, lo que le espera en un futuro y su opinión sobre el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El director defendió a la protagonista de Roma y resaltó su talento como actriz, asegurando que podría interpretar cualquier papel que se le pusiera.

Yalitza es de los mejores actores con los que yo he trabajado. Es un error y una actitud racista pensar que ella solo se estaba interpretando a ella misma, es dar una limitación tan grande a una mujer, solamente por su bagaje indígena.

Esta mujer no tiene nada que ver con ‘Cleo’, esta mujer creó el personaje de ‘Cleo’. No cualquier actor puede crear esos momentos con esos recursos emocionales, tan profundo como lo hizo ella.

Sobre Roma, el mexicano señaló que su intención con la película siempre fue contar una historia, un personaje muy específico.

Yo estaba haciendo una película muy especifica, y un personaje muy especifico y use las relaciones afectivas que se van formando.





Asimismo, expresó su sentir sobre la reacción tan positiva de la gente con la cinta y agradeció el apoyo de las personas.

Me da muchísimo gusto que la película dentro y fuera de México haya generado discusiones tan importantes como las de las trabajadoras del hogar. Agradezco mucho el apoyo que la gente le ha dado a la película.

Sobre el nuevo gobierno de AMLO, el cineasta manifestó que hay cosas en las que esta de acuerdo pero hay otras en las que difiere como la desacreditación que ahora se le ha dado a algunos científicos.

Hay cosas del nuevo gobierno que me parecen acertadas y otras que no tanto. Me preocupa la descalificación de las mientes mas importantes de nuestro país pero hay que ver como se van desarrollando los eventos.

Al ser cuestionado sobre la postura de Donald Trump al declarar emergencia nacional para poder obtener fondos para el muro, Cuarón insistió en que esa política es absurda y retórica.

Llamó a examinar de manera profunda lo que sucede en México en materia de racismo y migración, “porque también hay comentarios de sectores de la sociedad en contra de los migrantes, que son tan preocupantes como los de Trump”.

Finalmente reveló que tras las premiaciones, su plan es irse para Europa donde viven sus hijos y tomarse un descanso a lado de su familia.

Este viernes, Alfonso Cuarón viaja a Londres para asistir a la ceremonia de premiación de la Sociedad de Fotógrafos Británicos, el domingo acudirá a los premios del Sindicato de Escritores y el 24 de febrero a la entrega del premio Oscar.