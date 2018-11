Yalitzia Aparicio, protagonista de Roma, realiza la mejor actuación 2018: Time

La revista Time publicó su lista de las 10 mejores actuaciones de este 2018 en donde Yalitzia Aparicio, protagonista de Roma, película aclamada de Alfonso Cuarón, se ha llevado el primer lugar.

#1 Yalitza Aparicio. “Her performance is the kind of jewel a filmmaker could seek forever and never find.”

Felicidades, Yali!https://t.co/m8fsrcZkVp — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) 15 de noviembre de 2018

De acuerdo con la publicación, la lista se basa meramente en el placer de ver a los actores, ya sea en un papel grande o pequeño, realizando interpretaciones que al final del día "brillan" por su calidad pero antes de explicar por qué la mexicana se ha llevado el primer puesto, te nombramos a quienes conforman el resto de este top ten.

LADY GAGA

Lady Gaga, quien con A Star is Born, dio la sorpresa de este 2018 al realizar una actuación que según Time "es una delicia" para el espectador ya que "ofrece un nuevo ángulo distinto cada vez que la miras" y deja en claro que la cantante puede llevar el peso de una película entera.

MAHERSHALA ALI

Por otro lado, está Mahershala Ali con su interpretación de Don Shirley en la cinta Green Book, que se lleva el reconocimiento por "la sagacidad y elegancia" con la que el actor interpreta su papel.

RAMI MALEK

Rami Malek, quien logra salir triunfante en Bohemian Rhapsody a pesar de que la cinta fue duramente criticada, la celebridad demostró una actuación compleja, la cual logró capturar "la fragilidad emocional" de Mercury así como su "magnificencia" como artista más allá del morbo de su preferencia sexual.

MELISSA MCCARTHY

Melissa McCarthy fue otra de las seleccionadas pues aunque la actriz ya es bien conocida por su talento en la comedia, esta vez su interpretación en ¿Can You Ever Forgive Me? demuestra que puede ser una artista "intrépida" y "audaz" que logra atrapar al espectador.

ETHAN HAWKE

Ethan Hawke ocupa el segundo lugar en esta lista por su destacada actuación en la película First Reformed, donde interpreta al pastor de una pequeña congregación rural, que se debate entre preocuparse por el mundo y castigarse a sí mismo por sus fracasos pasados. El sufrimiento y dolor que trasmite es lo que le valen este puesto.

YALITZIA APARICIO

Y finalmente, llegamos a Yalitzia Aparicio, una mexicana que demostró en Roma que no se necesita haber estudiado toda una vida actuación para ofrecer una interpretación tan magnífica que nadie pensaría que nunca antes se habría parado delante de una cámara.

Aparicio estaba enseñando en una escuela en Oaxaca cuando Cuarón la encontró, encontró una joya que según Time, cualquier director podría pasarse buscando para siempre y nunca encontrarla pero para fortuna del mexicano, él sí pudo hallarla y no sólo eso, sino que vio en ella el potencial de una artista.

Y es que su actuación es tan buena, que ha traspasado las fronteras y ha sido reconocida a nivel internacional, dejando claro que cuando el talento es innato no hay forma de que el mundo no lo vea y se enamore de él.