Cobain, Winehouse y más del club de los 27, reviven gracias a la inteligencia artificial

Un grupo de entusiastas de la tecnología logró lo que durante años, y en algunos casos décadas, parecía improbable: volver a escuchar música nueva de artistas como Jimi Hendrix, Jim Morrison -quien justo en este 3 de julio cumple 50 años de fallecido-, Kurt Cobain y Amy Winehouse.

Efectivamente, todos ellos pertenecientes al fatídico club de los iconos del rock que murieron a los 27 años, dejando inconclusas varias carreras musicales que probablemente aún daban para más.

Lo de nuevo, por supuesto es un decir. Bajo el nombre de Lost Tapes of the 27 Club, este grupo de entusiastas utilizó Inteligencia Artificial para producir canciones inéditas, basándose en la escucha previa y el procesamiento de la música de dichos artistas.

Lo de “Lost Tapes” es un juego que sugiere que no se trata de canciones creadas con IA, sino de canciones perdidas, originales de estos músicos, que aparecieron por ahí, después de haber permanecido perdidas en algún cassette.

Romanticismo puro pues, que en este caso es apuntalado irónicamente por la tecnología más nueva, para remover viejos recuerdos y pretender, aunque sea por unos instantes, que en realidad estamos ante verdaderas canciones del héroe del a guitarra zurdo, del llamado Rey Lagarto, del desaparecido rey del grunge y de la mujer que encabezó el llamado revival del soul en la década pasada.

Y es que el resultado es realmente sorprendente desde los primeros segundos de la escucha de tracks como “Drowned in the Sun”, al más puro estilo de Nirvana, con todos los elementos, perfectamente acomodados como se les recuerda: la voz desgarradora de Cobain, la guitarra y las baterías furiosas, y ese sentimiento de tristeza o pesadumbre que prevalecía en muchas de las canciones del trío de Seattle, Washington.

Celebridades Kult | Gary Lover: Más vale solo, que mal acompañado

“The sun shines on you but,

I don’t know how.

I don't care.

I feel as one.

Drowned in the sun now.

I feel as one.

Drowned in the sun”.

Celebridades Juan Pablo Contreras, mexicano al rescate de la música sinfónica

Efectivamente, la letra también parece haber surgido de la pluma del atormentado Kurt Cobain.

Lo mismo sucede con “The Roads are Living”, corte en el que parece que escuchamos al desaparecido Jim Morrison, en compañía del trío de músicos con los que formó The Doors.

En el caso del poeta maldito por excelencia del rock, no es la primera vez que alguien lo resucita a través de cualquier técnica, como la recuperación de cintas, ahí sí, perdidas o bien de sampleos y hasta remixes que dan para una tesis completa.

El tiempo pasará, y los humanos seguirán encontrando maneras de revivir a estos ídolos del rock, porque sí, muchos se rehúsan a no volver a oírlos nunca más.

Y qué decir de “Man I Know”, en el estilo de la también desaparecida Amy Winehouse, cuyo estilo está completamente calcado aquí, y que haría dudar hasta al más experto en su música que no supiera que sólo se trata solo de un truco tecnológico…

“With a woman’s heart,

don’t know where you are,

this man on my mind.

I couldn’t keep open my eyes,

to tell you about my life,

but hey that’s just fine”

Pero no, en realidad la cantante nunca interpretó esa canción… Y dan escalofríos, la verdad.

Finalmente, “You’re Going To Kill Me” retoma el estilo de Jimi Hendrix, recordándonos a tracks como “Foxy lady”, en un esfuerzo que engaña más por la guitarra que por la voz, pero que sin duda también podría hacer dudar al biógrafo más experto del héroe de la guitarra eléctrica.

Como anécdota o puntada, están bien las canciones. Y de una cosa podemos estar seguros: no será la última vez que escuchemos experimentos similares.

En realidad la lista de miembros del Club de los 27 es muy amplia, y no sería de extrañar que pudieran salir esfuerzos similares a estos, en los que se rescate el estilo de artistas como Brian Jones, Janis Joplin o Robert Johnson, también miembros de dicho club.

Celebridades Intensamente | Lidia Ávila: Ser solista ya no es prioridad

Por su parte, los creadores de estos tracks le dan un giro altruista al tema:

“Para mostrar a los oyentes lo que se perdió con la crisis de salud mental de la música, usamos inteligencia artificial para crear Lost Tapes of the 27 Club, el álbum que el 27 Club nunca tuvo la oportunidad de grabar”, mencionan en su sitio oficial: https://losttapesofthe27club.com/

“A través de este álbum, estamos alentando a los conocedores de la industria de la música a que obtengan el apoyo de salud mental que necesitan, para que puedan seguir haciendo la música que todos amamos en los próximos años… Porque incluso la IA nunca reemplazará a la realidad”.

Y en eso, por supuesto, llevan razón. O por lo menos eso es lo que queremos creer. Ya es bien conocido que desde hace algunos años se han estado creando canciones o tracks musicales únicamente con inteligencia artificial, en un esfuerzo que parece ser sólo el comienzo de un terreno que tiene aún mucho por explorar.

¿Llegaremos algún día a descubrir música totalmente nueva que toque nuestras fibras más sensibles, a pesar de que se haya hecho completamente con máquinas? Yo no lo deseo, pero tampoco lo dudo.

Gossip José Madero, Ha Ash, Mon Laferte y más se unen en álbum de covers de Metallica

Mientras tanto, los creadores del concepto Lost Tapes… invitan a la población en general no ignorar los problemas mentales de los artistas y a no idealizar las vidas de músicos cuyas vidas se perdieron con solo 27 años de edad, y eso está muy bien.

“Para llamar la atención sobre este problema, usamos IA para imaginar lo que estos artistas podrían haber creado si todavía estuvieran con nosotros… Y nos sentimos positivamente abrumados y conmovidos por la conversación que provocó”, aseguran.

Las canciones que estos nerds crearon se compartieron en todo el mundo y de alguna manera pusieron el tema sobre la mesa. Aunque no estoy seguro de que la gente esté hablando más del delicado tema de la salud mental, que de lo escalofriante que es escuchar música de nuestros artistas favoritos, hecha por un sistema informático.

Finalmente, The Lost Tapes of the 27 Club invitan a pedir ayuda o colaborar con su Fundación, cuyo sitio web es: othebridge.org